पप्पू यादव AIMIM से हारे शर्त, क्या अब देंना पड़ेगा इस्तीफा?

Bihar election 2025: बिहार विधानसभा 2025 का परिणाम आ चुका है. NDA गठबंधन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में 243 सीटों में से 204 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है और सरकार बनाने के लिए मजबूत स्थिति में है. वहीं, महागठबंधन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रतिनिधियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और पांच सीटों पर जीत हासिल की. बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद AIMIM के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस नेता पप्पू यादव को ट्रोल कर रहे हैं और इस्तीफा की मांग कर रहे हैं.

दरअसल, AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन महागठबंधन ने AIMIM के प्रस्ताव को नजरअंदाज किया. यहीं नहीं महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने AIMIM को नीचा दिखाते हुए राजनीतिक चुनौती दी और कहा कि अमौर विधानसभा सीट से कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान जीतेंगे और AIMIM के प्रतिनिधि अख्तरुल ईमान बुरी तरह हार जाएंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस सीट से अख्तरुल ईमान जीतेंगे तो वह राजनीति छोड़ देंगे और अपने पद से इस्तीफा दे देंगे.

बता दें कि अमौर विधानसभा सीट से AIMIM के प्रतिनधि अख्तरुल ईमान ने भारी जीत हासिल की है और कांग्रेस प्रतिनिधी को तीसरे नंबर पर रहे. इस जीत के बाद AIMIM के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिष पठान ने एक वीडियो जारी करके कांग्रेस नेता को उनकी चुनौती याद दिलाई और कहा कि चुनाव परिणाम आ चुके हैं, जिसमें अमौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की हार हुई है और AIMIM की जीत हुई. उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को अपने चुनौती के मुताबिक इस्तीफा देना चाहिए. वहीं, सोशल मीडिया पर भी पप्पू यादव को खूब ट्रोल किया जा रहा है और राजनीति से संन्यास लेने को कहा जा रहा है.