Amour Vidhan Sabha Result 2025: AIMIM के इमान बचाएंगे पद या कोई और मार लेगा बाज़ी? देखें अपडेट

Amour Vidhan Sabha Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूर्णिया जिले की अमौर विधानसभा सीट पर आज मतगणना का दौर शुरू होने वाला है. इस सीट पर राजनीतिक हलचल हमेशा ही तेज रही है और इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प माना जा रहा है. ये मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है.

अमौर में किसके बीच है मुकाबला?

अमौर में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान, एनडीए की तरफ से जेडीयू के सबा जफर, एआईएमआईएम के मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान, जन सुराज पार्टी के अफरोज और बीएसपी की लक्ष्मी कुमारी मुख्य दावेदार हैं. यह पांचों उम्मीदवार इस सीट पर अपना कुनबा और जनता का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.

इस सीट पर मतदान दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को हुआ था और मतों की गिनती पूर्णिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे शुरू हो गई थी. चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार पहले पोस्टल बैलट गिने जाते हैं, उसके लगभग 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू होती है.

मुस्लिम बहुल सीट है अमौर

अमौर सीट का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा ही रोमांचक रहा है. यह मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र की हॉटसीट है, और 2020 में एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने यहां सबा जफर (जेडीयू) को करीब 52,515 वोटों के अंतर से हराकर क्षेत्रीय राजनीति में एआईएमआईएम की पकड़ मजबूत कर दी थी. वहीं, 2015 में कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान ने बीजेपी के सबा जफर को 51,997 वोटों से पराजित किया था.

क्या है इस चुनाव में खास?

इस बार का मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि मस्तान की वापसी, ईमान की सीट बचाने की रणनीति और जन सुराज पार्टी की नई एंट्री ने इसे अप्रत्याशित बना दिया है. सबा जफर और अफरोज भी इस बहुपक्षीय टक्कर में रोमांचक मोड़ जोड़ रहे हैं.

मतदाता और राजनीतिक विश्लेषक दोनों ही इस परिणाम पर नजर बनाए हुए हैं. यह सीट न केवल उम्मीदवारों के व्यक्तिगत प्रभाव का इम्तिहान है, बल्कि सीमांचल क्षेत्र की बदलती राजनीतिक धारा का भी आईना है. जैसे ही काउंटिंग आगे बढ़ेगी, यह साफ होगा कि अमौर में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है या नया बदलाव सामने आता है.