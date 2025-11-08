हिंदू बाप ने करवाई बेटे की खतना; बेंगलुरु भेजकर धर्मांतरण कराने का आरोप

Punjab News: अमृतसर के मिलाप एवेन्यू घन्नुपुर इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक युवक ने अपने पिता, सौतेली मां और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धर्मांतरण और जबरन खतना कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. युवक कृष्णा खोंसला ने आरोप लगाया है कि उसके पिता राजीव खोंसला उर्फ साईं रिज्क शाह ने उसे बैंगलोर के भटकल इलाके में मुसलमानों के पास काम करने के लिए भेजा, जहां उसके साथ जबरन धर्मांतरण कर खतना कर दिया गया.

कृष्ण ने लगाया गंभीर आरोप

कृष्णा के अनुसार, वह एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता है. उसके पिता राजीव खोंसला पिछले कई सालों से पीर बाबा की गद्दी पर बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं. कृष्णा ने बताया कि पिता ने दूसरी शादी की थी, और सौतेली मां के कहने पर जनवरी महीने में उसे पढ़ाई के बहाने बैंगलोर भेज दिया गया.

पिता पर लगाया गंभीर आरोप

वहां पहुंचने के बाद मुसलमानों ने उसे काम पर लगाया और कई तरह से प्रताड़ित किया. कृष्णा का कहना है कि उसने कई बार अपने पिता को फोन पर जानकारी दी, लेकिन पिता ने कोई मदद नहीं की और उल्टा उनसे पैसे लेते रहे.

दादा से किया संपर्क

कृष्णा ने बताया कि कुछ महीने पहले जबरन उसका धर्मांतरण कराया गया और खतना किया गया. उसके पास मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है, जिसमें उसका नाम हैदर अली लिखा गया है. उसने आगे बताया कि किसी तरह उसने अपने दादा यशपाल खोंसला से संपर्क किया और उन्हें पूरी बात बताई. इसके बाद दादा ने इंग्लैंड में रह रही उसकी मां से संपर्क कर उसे वहां से छुड़वाया.

युवक ने कहा कि अब वह अपने दादा के साथ रह रहा है, लेकिन उसके पिता राजीव खोंसला ने झूठी शिकायत देकर उसके अपहरण का आरोप लगाया है. कृष्णा ने पुलिस कमिश्नर, थाना छेहरटा और चाइल्ड केयर में शिकायत देकर पिता, सौतेली मां और अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

क्या बोले लड़के के पिता

वहीं, राजीव खोंसला उर्फ साईं रिज्क शाह ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उनका बेटा गलत संगत में पड़ गया था, इसलिए उन्होंने उसे पढ़ाई के लिए अपने जानकारों के पास बैंगलोर भेजा था. उन्होंने कहा कि अगर बेटे के साथ वहां कुछ गलत हुआ है, तो वह खुद भी उसके साथ कार्रवाई के लिए तैयार हैं.

इस मामले में एएसआई बब्बू मसीह ने बताया कि जांच जारी है। बच्चे का मेडिकल करवाया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.