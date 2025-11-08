Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2993481
Zee SalaamIndian Muslim

हिंदू बाप ने करवाई बेटे की खतना; बेंगलुरु भेजकर धर्मांतरण कराने का आरोप

Punjab News: पंजाब के अमृतसर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपने पिता पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे बैंग्लोर भेजा और वहां उसका धर्मांतरण कराया गया. यहां तक की उसकी खतना तक कर दी गई.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 08, 2025, 12:42 PM IST

Trending Photos

हिंदू बाप ने करवाई बेटे की खतना; बेंगलुरु भेजकर धर्मांतरण कराने का आरोप

Punjab News: अमृतसर के मिलाप एवेन्यू घन्नुपुर इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां एक युवक ने अपने पिता, सौतेली मां और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ धर्मांतरण और जबरन खतना कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. युवक कृष्णा खोंसला ने आरोप लगाया है कि उसके पिता राजीव खोंसला उर्फ साईं रिज्क शाह ने उसे बैंगलोर के भटकल इलाके में मुसलमानों के पास काम करने के लिए भेजा, जहां उसके साथ जबरन धर्मांतरण कर खतना कर दिया गया.

कृष्ण ने लगाया गंभीर आरोप

कृष्णा के अनुसार, वह एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता है. उसके पिता राजीव खोंसला पिछले कई सालों से पीर बाबा की गद्दी पर बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं. कृष्णा ने बताया कि पिता ने दूसरी शादी की थी, और सौतेली मां के कहने पर जनवरी महीने में उसे पढ़ाई के बहाने बैंगलोर भेज दिया गया.

पिता पर लगाया गंभीर आरोप

वहां पहुंचने के बाद मुसलमानों ने उसे काम पर लगाया और कई तरह से प्रताड़ित किया. कृष्णा का कहना है कि उसने कई बार अपने पिता को फोन पर जानकारी दी, लेकिन पिता ने कोई मदद नहीं की और उल्टा उनसे पैसे लेते रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

दादा से किया संपर्क

कृष्णा ने बताया कि कुछ महीने पहले जबरन उसका धर्मांतरण कराया गया और खतना किया गया. उसके पास मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है, जिसमें उसका नाम हैदर अली लिखा गया है. उसने आगे बताया कि किसी तरह उसने अपने दादा यशपाल खोंसला से संपर्क किया और उन्हें पूरी बात बताई. इसके बाद दादा ने इंग्लैंड में रह रही उसकी मां से संपर्क कर उसे वहां से छुड़वाया.

युवक ने कहा कि अब वह अपने दादा के साथ रह रहा है, लेकिन उसके पिता राजीव खोंसला ने झूठी शिकायत देकर उसके अपहरण का आरोप लगाया है. कृष्णा ने पुलिस कमिश्नर, थाना छेहरटा और चाइल्ड केयर में शिकायत देकर पिता, सौतेली मां और अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

क्या बोले लड़के के पिता

वहीं, राजीव खोंसला उर्फ साईं रिज्क शाह ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उनका बेटा गलत संगत में पड़ गया था, इसलिए उन्होंने उसे पढ़ाई के लिए अपने जानकारों के पास बैंगलोर भेजा था. उन्होंने कहा कि अगर बेटे के साथ वहां कुछ गलत हुआ है, तो वह खुद भी उसके साथ कार्रवाई के लिए तैयार हैं.

इस मामले में एएसआई बब्बू मसीह ने बताया कि जांच जारी है। बच्चे का मेडिकल करवाया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Amritsarmuslim newsamritsar news

Trending news

mp news
MP News: शादी करने से किया मना, तो जेठ ने घर में घुसकर फेंका तेजाब
Amritsar
हिंदू बाप ने करवाई बेटे की खतना; बेंगलुरु भेजकर धर्मांतरण कराने का आरोप
Waqf Registration
Waqf रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़े 1 साल का वक्त, मौलाना सैफ अब्बास की सरकार से बड़ी गुहार
Raebareli
Raebareli:दबोचा गया पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ पोस्ट करने वाला शख्स;2 और को किया अरेस्ट
Netanyahu
इस मुस्लिम देश ने नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, लगा गंभीर आरोप
azam khan
आजम खान एक और मामले में बा-इज्ज़त बरी; खुश होकर बोले, "मैं जज के लिए दुआ करूँगा"
muslim news
Muslims से रिश्ते बेहतर करना चाहती है BJP! Kerala में चलाएगी खास कैंपेन
Israel
कौन कर रहा था Israel के राजदूत को मारने की साज़िश? खुफिया एजेंसियों ने किया नाकाम
SC
Akola Riots: SIT में हिंदू-मुस्लिम अफसरों को शामिल करने के आदेश पर SC की बेंच बंटी
UP News
UP: करबला-मस्जिद के स्पीकर उतरे, बाकी शोर पर मौन क्यों? पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल