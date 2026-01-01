बुर्का पहनकर लड़कों ने किया डांस, प्रिंसिपल बजा रहे तालियां; एक और वीडियो पर बवाल

Amroha News: अमरोहा में 29 दिसंबर 2025 को मेस्को पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्निवाल कार्यक्रम के दौरान बुर्का पहनकर युवकों के जरिए किए गए डांस का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है,. इस विवाद से जुड़ा एक और वीडियो 1 जनवरी 2026 को सामने आया है, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है. नए वीडियो में स्कूल परिसर के अंदर, प्रिंसिपल की मौजूदगी में बुर्का पहने लड़के डांस करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में प्रिंसिपल भी तालियां बजाती नजर आ रही हैं, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है.

बुर्का पहनकर डांस, एक और वीडियो वायरल

वीडियो वायरल होने के बाद यंग मुस्लिम कमेटी अमरोहा के जिला अध्यक्ष जीशान पाशा एडवोकेट पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे. उन्होंने एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि इस तरह की हरकत से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

स्कूल पर उठ रहे हैं सवाल

जीशान पाशा एडवोकेट के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने उन्हें पूरे मामले में नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है. इस प्रकरण में पहले भी मुस्लिम कमेटी अमरोहा के नेता मंसूर अहमद एडवोकेट ने स्कूल की मान्यता रद्द करने और जिम्मेदार छात्रों के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन पर कठोर कार्रवाई की मांग की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कूल के प्रिंसिपल ने लिखा था खत

उनका कहना है कि अगर एक मुस्लिम स्कूल में ही इस्लाम और बुर्के का मजाक उड़ाया जाएगा, तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा. वहीं, स्कूल की प्रिंसिपल की ओर से एक पत्र सार्वजनिक किया गया है, जिसमें इस तरह के कार्यक्रम को लेकर खेद जताया गया है. पत्र में यह भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसे किसी आयोजन पर पूरी तरह रोक रहेगी और नियमों के अनुसार संबंधित बच्चों के खिलाफ चेतावनी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इलाकाई लोगों ने क्या कहा?

मामले को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. अमरोहा जनपद के नौगावा सादात निवासी अकबर सैफी ने इसे इस्लाम धर्म के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा कि भले ही यह कृत्य अपने ही लोगों के जरिए किया गया हो, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है. उन्होंने कहा कि अगर यही काम कोई और करता, तो अब तक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका होता.

वहीं, अमरोहा निवासी तारिक अजीम ने कहा कि यह घटना इस्लाम धर्म को मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है. उनका कहना है कि वीडियो वायरल होने के बावजूद अब तक स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जो बेहद जरूरी है. उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले का संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है.