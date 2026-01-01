Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3060434
Zee SalaamIndian Muslimबुर्का पहनकर लड़कों ने किया डांस, प्रिंसिपल बजा रहे तालियां; एक और वीडियो पर बवाल

बुर्का पहनकर लड़कों ने किया डांस, प्रिंसिपल बजा रहे तालियां; एक और वीडियो पर बवाल

Amroha News: उत्तर प्रदेश के अरोहा से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था. जिसमें कुछ लोग बुर्का पहनकर डांस करते नजर आ रहे थे. अब एक दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. पूरी खबर पढ़ें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 01, 2026, 01:50 PM IST

Trending Photos

बुर्का पहनकर लड़कों ने किया डांस, प्रिंसिपल बजा रहे तालियां; एक और वीडियो पर बवाल

Amroha News: अमरोहा में 29 दिसंबर 2025 को मेस्को पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्निवाल कार्यक्रम के दौरान बुर्का पहनकर युवकों के जरिए किए गए डांस का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है,. इस विवाद से जुड़ा एक और वीडियो 1 जनवरी 2026 को सामने आया है, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है. नए वीडियो में स्कूल परिसर के अंदर, प्रिंसिपल की मौजूदगी में बुर्का पहने लड़के डांस करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में प्रिंसिपल भी तालियां बजाती नजर आ रही हैं, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है.

बुर्का पहनकर डांस, एक और वीडियो वायरल

वीडियो वायरल होने के बाद यंग मुस्लिम कमेटी अमरोहा के जिला अध्यक्ष जीशान पाशा एडवोकेट पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे. उन्होंने एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि इस तरह की हरकत से मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसे किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

स्कूल पर उठ रहे हैं सवाल

जीशान पाशा एडवोकेट के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने उन्हें पूरे मामले में नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है. इस प्रकरण में पहले भी मुस्लिम कमेटी अमरोहा के नेता मंसूर अहमद एडवोकेट ने स्कूल की मान्यता रद्द करने और जिम्मेदार छात्रों के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन पर कठोर कार्रवाई की मांग की थी.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कूल के प्रिंसिपल ने लिखा था खत

उनका कहना है कि अगर एक मुस्लिम स्कूल में ही इस्लाम और बुर्के का मजाक उड़ाया जाएगा, तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा. वहीं, स्कूल की प्रिंसिपल की ओर से एक पत्र सार्वजनिक किया गया है, जिसमें इस तरह के कार्यक्रम को लेकर खेद जताया गया है. पत्र में यह भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसे किसी आयोजन पर पूरी तरह रोक रहेगी और नियमों के अनुसार संबंधित बच्चों के खिलाफ चेतावनी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इलाकाई लोगों ने क्या कहा?

मामले को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. अमरोहा जनपद के नौगावा सादात निवासी अकबर सैफी ने इसे इस्लाम धर्म के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा कि भले ही यह कृत्य अपने ही लोगों के जरिए किया गया हो, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है. उन्होंने कहा कि अगर यही काम कोई और करता, तो अब तक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका होता.

वहीं, अमरोहा निवासी तारिक अजीम ने कहा कि यह घटना इस्लाम धर्म को मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है. उनका कहना है कि वीडियो वायरल होने के बावजूद अब तक स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जो बेहद जरूरी है. उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले का संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Amrohamuslim newshindi news

Trending news

Sambhal
Sambhal: कब्रिस्तान की जमीन कब्ज़ा, रडार पर 22 कब्जाधारक, दस्तावेज़ रखें तैयार
Kochi
Kochi: हजरत ईसा की पेंटिंग पर बवाल, नाराज हुए देश भर के ईसाई
Uttar Pradesh news
हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल, गुलाम नबी ने खून देकर सुनीता की बचाई जान
Afghanistan
Afghanistan में मिली 2 हजार साल पुरानी मूर्ति, तालिबान ने जारी किया बयान
Assam Terror Conspiracy Case
कमरुद्दीन को NIA कोर्ट से उम्र कैद की सजा, आतंकी साजिश रचने के मामले में दोषी
Owais Yaqoob
कंधों पर तिरंगा और होठों पर अल्लाहु अकबर, जानें कौन हैं कश्मीर के ओवैस याकूब?
Saudi Arabia
NOC और फिर कोर्ट में अर्जी,जानें क्या हैं सऊदी अरब में विदेशियों के लिए शादी के नियम
Bangladesh news
पूर्व PM खालिदा जिया की मौत की जिम्मेदार है शेख हसीना, BNP के आरोप पर मचा बवाल
Sangeet Som
इन गद्दारों की देश में नहीं है कोई जगह;शाहरुख खान पर BJP नेता संगीत सोम का बड़ा बयान
New York Mayor Zohran Mamdani
कुरान पर हाथ रखकर ली शपथ, न्यूयॉर्क के मेयर जोहान ममदनी ने रचा इतिहास