अमरोहा में कांवड़ भंडारे पर बवाल, दो समुदाय आमने-सामने, कई घायल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांवड़ियों की सेवा के लिए लगाए गए भंडारे में बवाल हो गया. मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप है कि उन्होंने घर में घुसकर हमला किया और पथराव किया. इस हिंसक झड़प में कथित तौर पर महिला समेत कई घायल हो गए हैं. वहीं, इस मामले में 4 नामजद सहित 25 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

अमरोहा नगर के मोहल्ला छेवड़ा स्थित शिव मंदिर के पास चल रहे भंडारे में उस समय हड़कंप मच गया, जब मामूली विवाद के बाद मामला हिंसक झड़प में बदल गया. अभिषेक सैनी नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि 14 फरवरी की रात करीब 9 बजे वह अपने परिवार के साथ भंडारे में सेवा कर रहे थे. इस दौरान वहां मौजूद इमरान, मुकीम और उनके 20-25 अज्ञात साथियों से वहां खड़े होने का कारण पूछा गया, जिसके बाद आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए अचानक हमला कर दिया. आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर मारपीट की और पथराव भी किया. यह आरोप अभिषेक नामक युवक की ओर से मुस्लिम समुदाय के सदस्यों पर लगाया गया है. अभी इस मामले में मुस्लिम समुदाय का पक्ष सामने नहीं आया है.

हमले में अभिषेक की माता विद्या देवी के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए शिवभक्तों समेत कई अन्य लोग भी घायल हो गए. पीड़ित ने युनिस अली, जाहिद, मुकीम और अन्य साथियों को नामजद करते हुए पुलिस को तहरीर दी है, साथ ही घटना में शामिल तीन बाइकों के नंबर भी सौंपे हैं. पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ. इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.