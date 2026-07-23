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कांवड़ रूट पर नॉनवेज दुकानें बंद, अमरोहा में नई बहस ने पकड़ा जोर

Uttar Pradesh News: कांवड़ यात्रा के दौरान अमरोहा में नॉनवेज दुकानों को लेकर विवाद गहरा गया है. मुस्लिम तंजीमों ने मांग की है कि सिर्फ कांवड़ रूट पर ही दुकानें बंद हों, बाकी इलाकों में कारोबार जारी रहे. वहीं, हिंदू तंजीम पूरे क्षेत्र में बंदी की मांग कर रहे हैं. प्रशासन ने फिलहाल कांवड़ रूट पर ही प्रतिबंध की बात कही है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 23, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:37 PM IST
कांवड़ रूट पर नॉनवेज दुकानें बंद, अमरोहा में नई बहस ने पकड़ा जोर
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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