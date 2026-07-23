/कांवड़ रूट पर नॉनवेज दुकानें बंद, अमरोहा में नई बहस ने पकड़ा जोर

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Uttar Pradesh News: कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद से कांवड़ियों की तरफ से हुड़दंग, मारपीट, तोड़फोड़ की कई घटनाएं हो चुकी है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज की दुकानों को खोलने को लेकर एक नया विवाद सामने आया है. दरअसल अमरोहा के कुछ मुस्लिम सामाजिक तंजीमों ने प्रशासन को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मांग की गई कि कांवड़ रूट के अलावा शहर में जो भी इलाके हैं, जो कांवड़ रूट में नहीं पड़ते हैं, वहां नॉनवेज की दुकान बंद नहीं होनी चाहिए. मुस्लिम तंजीमों का यह भी कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे. मुस्लिम बिरादरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक किसी धार्मिक अनुष्ठान को लेकर किसी भी दूसरे समुदाय दुकान बंद नहीं होनी चाहिए. मुस्लिम बिरादरी का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज की दुकान खोलने को लेकर हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के खिलाफ है.
मुस्लिम बिरादरी का कहना है कि सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर करीब 1 महीने तक गरीब लोगों की दुकानें बंद होंगी, तो इनके रोजगार का क्या होगा? इस मामले में अमरोहा के डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज की दुकान सिर्फ कांवड़ रूट पर बंद होगी, क्योंकि यह सरकार का आदेश है. लेकिन कांवड़ रूट के अलावा दूसरे इलाकों में नॉनवेज की दुकानों को बंद करने का कोई ऐसा आदेश नहीं है. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में हमने पीस कमेटी के साथ मीटिंग की है और सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि कांवड़ रूट में मीट की दुकानें बंद रहेंगे.
अमरोहा के कांवड़ रूट पर पड़ने वाले नॉनवेज दुकानदारों ने सरकार के आदेश से पूरी तरह सहमत हैं और वह चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कुछ दूसरे विकल्प को भी ढूंढे. क्योंकि एक महीने उनके दुकान बंद होते हैं, तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उनके खर्च कैसे चलेंगे रेंट तक देना पड़ता है. दुकानदारों का यह भी कहना है कि जो दूसरे इलाके हैं, जो कांवड़ का रूट नहीं पड़ता है, वहां दुकान खोलने में क्या आपत्ति है. वहीं, अमरोहा में बजरंग दल के लोगों का कहना है कि जिस इलाके में कांवड़ रूट नहीं पड़ता है, वहां, तमाम हिंदू परिवार रहते हैं. बजरंग दल का कहना है कि अगर हिंदू परिवार सुबह पूजा करने जाते हैं और किसी पक्षी या फिर मीट का टुकड़ा हड्डी अगर उनके रास्ते में मिलता है, तो निश्चित तौर पर उनकी पूजा खराब हो जाती है, उनके जल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पूरे 1 महीने तक कांवड़ रूट या फिर पूरे इलाके में नॉनवेज की दुकानें बंद होनी चाहिए.