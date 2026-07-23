/कांवड़ रूट पर नॉनवेज दुकानें बंद, अमरोहा में नई बहस ने पकड़ा जोर

अमरोहा के कांवड़ रूट पर पड़ने वाले नॉनवेज दुकानदारों ने सरकार के आदेश से पूरी तरह सहमत हैं और वह चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कुछ दूसरे विकल्प को भी ढूंढे. क्योंकि एक महीने उनके दुकान बंद होते हैं, तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उनके खर्च कैसे चलेंगे रेंट तक देना पड़ता है. दुकानदारों का यह भी कहना है कि जो दूसरे इलाके हैं, जो कांवड़ का रूट नहीं पड़ता है, वहां दुकान खोलने में क्या आपत्ति है. वहीं, अमरोहा में बजरंग दल के लोगों का कहना है कि जिस इलाके में कांवड़ रूट नहीं पड़ता है, वहां, तमाम हिंदू परिवार रहते हैं. बजरंग दल का कहना है कि अगर हिंदू परिवार सुबह पूजा करने जाते हैं और किसी पक्षी या फिर मीट का टुकड़ा हड्डी अगर उनके रास्ते में मिलता है, तो निश्चित तौर पर उनकी पूजा खराब हो जाती है, उनके जल नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पूरे 1 महीने तक कांवड़ रूट या फिर पूरे इलाके में नॉनवेज की दुकानें बंद होनी चाहिए.