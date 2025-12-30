Amroha: भीख भी नहीं मांग सकता है मुसलमान; हिंदू सगंठनों ने धर्म जानकर काटा बवाल

Amroha News: देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश इस वक्त हिंदूवादी संगठनों के नफरत की प्रयोगशाला बनता जा रहा है. आए दिन हिंदूवादी संगठनों के जरिये अल्पसंख्यकों की धार्मिक पहचान, त्योहार और व्यापार पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती रही है. वहीं, अब नाम बदलकर भीख मांगने को लेकर भी हिंदूवादी संगठन, मुसलमानों से जोड़कर हंगामा करने लगे हैं.

इसी तरह का मामला अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र से सामने आई है. जहां एक मुस्लिम शख्स के धर्म छुपाकर भीख मांगने और धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाकर हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा शुरू कर कर दिया. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी शांति भंग करने के आरोप में शख्स पर कार्रवाई की.

मिली जानकारी मुताबिक, थाना नौगांवा सादात क्षेत्र के एक गांव में आरोपी शख्स नंदी (बैल) के साथ भीख मांगता नजर आया. बताया जा रहा है कि वह सालों से बैल के साथ गांव-गांव घूमकर सभी धर्म संप्रदायों के यहां भीख मांगता है. हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि वह खुद को 'राकेश' बताकर लोगों से संपर्क कर रहा था.

इतना ही नहीं हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि आरोपी शख्स हिंदू बेटियों के हाथ देखकर भविष्य बताने का दावा कर रहा था, जिससे ग्रामीणों को उस पर शक हुआ. धीरे-धीरे यह बात गांव में फैल गई और लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. आरोपी को पकड़कर उसके साथ बदसलूकी की.

हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी रविन्द्र त्यागी को आरोपी के धर्म की जानकारी होने पर हंगामा खड़ा कर दिया. मौके पर रविन्द्र त्यागी के पहुंचने से तनाव फैल गया. रविंद्र ने बैल के साथ भीख मांगने वाले के साथ बदसलूकी की, बाद में उन्होंने डायल 112 पर शिकायत दर्ज कराई. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

रविन्द्र त्यागी और हिंदूवादी संगठनों के हंगामे की वजह से हालात तनावपूर्ण हो गए और आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई. पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए शख्स को भीड़ से सुरक्षित निकालकर थाने पहुंचाया. थाने में की गई पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान असलम के रूप में हुई. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में यह भी सामने आया कि वह गांव जबदी का रहने वाला है, जो इसी थाना क्षेत्र में स्थित है.

पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी शख्स के खिलाफ शांति भंग की धारा में चालान कर दिया. वहीं, नंदी बैल को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर गौशाला भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए त्वरित कदम उठाए गए और किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने दी गई.

