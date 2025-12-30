Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3058608
Zee SalaamIndian MuslimAmroha: भीख भी नहीं मांग सकता है मुसलमान; हिंदू सगंठनों ने धर्म जानकर काटा बवाल

Amroha: भीख भी नहीं मांग सकता है मुसलमान; हिंदू सगंठनों ने धर्म जानकर काटा बवाल

UP Muslim Discrimination Case: उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठन का तांडव बढ़ता जा रहा है. प्रदेश के कई जिलों में अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक और संस्कृत के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है. वहीं, अब अमरोहा में असलम नाम के एक शख्स को नंदी (बैल) के साथ भीख मांगने पर हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 30, 2025, 04:49 PM IST

Trending Photos

असलम के बैल के साथ भीख मांगने पर हिंदू संगठनों ने किया हंगामा
असलम के बैल के साथ भीख मांगने पर हिंदू संगठनों ने किया हंगामा

Amroha News: देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश इस वक्त हिंदूवादी संगठनों के नफरत की प्रयोगशाला बनता जा रहा है. आए दिन हिंदूवादी संगठनों के जरिये अल्पसंख्यकों की धार्मिक पहचान, त्योहार और व्यापार पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती रही है. वहीं, अब नाम बदलकर भीख मांगने को लेकर भी हिंदूवादी संगठन, मुसलमानों से जोड़कर हंगामा करने लगे हैं. 

इसी तरह का मामला अमरोहा जनपद के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र से सामने आई है. जहां एक मुस्लिम शख्स के धर्म छुपाकर भीख मांगने और धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगाकर हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा शुरू कर कर दिया. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी शांति भंग करने के आरोप में शख्स पर कार्रवाई की.

मिली जानकारी मुताबिक, थाना नौगांवा सादात क्षेत्र के एक गांव में आरोपी शख्स नंदी (बैल) के साथ भीख मांगता नजर आया. बताया जा रहा है कि वह सालों से बैल के साथ गांव-गांव घूमकर सभी धर्म संप्रदायों के यहां भीख मांगता है. हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि वह खुद को 'राकेश' बताकर लोगों से संपर्क कर रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

इतना ही नहीं हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि आरोपी शख्स हिंदू बेटियों के हाथ देखकर भविष्य बताने का दावा कर रहा था, जिससे ग्रामीणों को उस पर शक हुआ. धीरे-धीरे यह बात गांव में फैल गई और लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. आरोपी को पकड़कर उसके साथ बदसलूकी की.

हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी रविन्द्र त्यागी को आरोपी के धर्म की जानकारी होने पर हंगामा खड़ा कर दिया. मौके पर रविन्द्र त्यागी के पहुंचने से तनाव फैल गया. रविंद्र ने बैल के साथ भीख मांगने वाले के साथ बदसलूकी की, बाद में उन्होंने डायल 112 पर शिकायत दर्ज कराई. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. 

रविन्द्र त्यागी और हिंदूवादी संगठनों के हंगामे की वजह से हालात तनावपूर्ण हो गए और आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई. पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए शख्स को भीड़ से सुरक्षित निकालकर थाने पहुंचाया. थाने में की गई पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान असलम के रूप में हुई. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में यह भी सामने आया कि वह गांव जबदी का रहने वाला है, जो इसी थाना क्षेत्र में स्थित है. 

पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी शख्स के खिलाफ शांति भंग की धारा में चालान कर दिया. वहीं, नंदी बैल को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर गौशाला भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए त्वरित कदम उठाए गए और किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होने दी गई.

यह भी पढ़ें: कपकपाती ठंड में दिल्ली के अलीनगर में बेघर हो जाएंगे कई मुस्लिम परिवार; गिरा दिए जाएंगे उनके पुरखों के बनाएं मकान

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UP NewsAmroha Newsmuslim news

Trending news

UP News
Amroha: भीख भी नहीं मांग सकता है मुसलमान; हिंदू सगंठनों ने धर्म जानकर काटा बवाल
Alipur Demolition News
Delhi: कपकपाती ठंड में दिल्ली के अलीनगर में बेघर हो जाएंगे कई मुस्लिम परिवार
turkey news
तुर्की में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, सर्च ऑपरेशन के दौरान सैंकड़ों को दबोचा
Uttar Pradesh news
गुलफाम और उनके साथियों ने पेश की मिसाल,हिंदू पड़ोसी का किया रीति-रिवाज अंतिम संस्कार
Maulana Arshad Madani on Mob Lynching
बांग्लादेश पर इतना हंगामा, लेकिन भारत में लिंचिंग पर चुप्पी क्यों? भड़के जमीयत चीफ
Khaleda Zia Death News
खालिदा जिया: भारत में जन्म, पाकिस्तान में परवरिश और तीसरे मुल्क से सियासत की उड़ान
Israeli War Crimes
इजरायल ने की सैकड़ों पत्रकारों और उनके परिवार की हत्या, रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा
Fake Prophet Ebo Noah
"कयामत आने वाली है", पैगंबर होने का दावा करने वाले एबो नोआ गिरफ्तार
Ghaziabad News
गाजियाबाद में हथियार बांटने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 10 आरोपी गिरफ्तार
Bangladesh news
"लोकतंत्र का मजबूत किला गिर गया", खालिदा जिया के निधन पर भावुक हुए मुहम्मद यूनुस