रोडरेज बना मौत का कारण; अमरोहा में जज के पेशकार राशिद की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी अब भी फरार

Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक जज के पेशकार 'राशिद' की बीते 11 जनवरी को कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड के आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है. आक्रोशित परिवार वालों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर, सख्त सजा दिलाने की मांग की.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हत्याकांड अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में एक रोड-रेज के दौरान हुआ. मामूली कार टक्कर के बाद दबंगों ने जज के पेशकार राशिद की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर कलीम, शान, कसीम और नसीम सहित तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

वहीं, इस मामले में डिडौली कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी 25 हजार के इनामी कलीम को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था, जबकि आरोपी शान को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. इसके बावजूद कसीम, नसीम और तीन अज्ञात आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिससे पीड़ित परिवार और क्षेत्रवासियों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है.

इस हत्याकांड के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी को लेकर लोग नाराज हैं. पीड़ित परिवार के लोगों ने अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि शेष सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए. साथ ही मांग की गई कि आरोपियों को कानून के कठोरतम दायरे में लाया जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और आम जनता में कानून का भरोसा कायम रह सके.