Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3050786
Zee SalaamIndian Muslim

फास्ट फूड बना 'साइलेंट किलर', 16 साल के अहाना की निगल ली जिंदगी; डॉक्टरों ने दी खास सलाह

Student Death Due to Fast Food Consumption: अमरोहा में 11वीं की छात्रा अहाना की फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन से मौत हो गई. डॉक्टरों के मुताबिक, चाऊमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर खाने की आदत से उसकी आंतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं. दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान हार्ट फेल होने से उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद डॉक्टरों ने पैरेंट्स से सावधानी बरतने की सलाह दी है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 03:51 PM IST

Trending Photos

फास्ड फूट के अत्यधिक सेवन ने ले ली अहान की जान
फास्ड फूट के अत्यधिक सेवन ने ले ली अहान की जान

Uttar Pradesh News: फास्ट फूड को अक्सर लोग मामूली शौक समझकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं, लेकिन अमरोहा से सामने आई यह घटना बताती है कि लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है. चाऊमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन एक होनहार छात्रा की मौत की वजह बन गया. इलाज के लिए उसे देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिक साइंसेज (Delhi AIIMS) तक ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

मृतक छात्रा की पहचान 16 वर्षीय अहाना के रूप में हुई है. अहाना, उत्तर प्रदेश के अमरोहा के मोहल्ला अफगानान की रहने वाली थी और किसान मंसूर खान की बेटी थी. वह शहर के हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा थी. परिवार के मुताबिक अहाना अपने माता-पिता की सबसे छोटी बेटी थी. परिवार में उनकी मां सारा खान, एक भाई और दो बहनें हैं.

परिजनों ने बताया कि अहाना को फास्ट फूड खाने की आदत थी. मना करने के बावजूद वह अक्सर चाऊमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर खाती रहती थी. सितंबर महीने में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. उसे पेट में लगातार तेज दर्द रहने लगा, लेकिन शुरुआत में इसे सामान्य समस्या समझा गया.

Add Zee News as a Preferred Source

30 नवंबर को जब दर्द असहनीय हो गया, तो परिजन उसे मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि अहाना की आंतें आपस में चिपक चुकी हैं और उनमें कई जगह छेद हो गए हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, आंतों की इतनी गंभीर स्थिति की वजह लगातार फास्ट फूड का इस्तेमाल था. इसके बाद छात्रा का ऑपरेशन किया गया, जो सफल बताया गया. करीब दस दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई.

हालांकि अस्पताल से लौटने के बाद भी अहाना की सेहत में कोई खास सुधार नहीं हुआ. समय के साथ उसकी हालत और बिगड़ती चली गई. चार दिन पहले जब स्थिति बेहद गंभीर हो गई, तो परिजन उसे दिल्ली एम्स ले गए. वहां इलाज के दौरान उसकी हालत में कुछ सुधार भी दिखा और वह चलने-फिरने लगी थी.

परिजनों के मुताबिक, कल देर रात अचानक उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई और हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो गई. अहाना के मामा गुलजार खान उर्फ गुड्डू ने बताया कि डॉक्टरों ने साफ तौर पर फास्ट फूड को ही आंतों के खराब होने की मुख्य वजह बताया था. इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

यह भी पढ़ें: ईसा (अ.स.) बढ़ई थे, राजा नहीं; यही सच यहूदियों को क्यों चुभी? जानें वजह

 

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UP NewsAmroha Newsmuslim news

Trending news

muslim news
ईसा (अ.स.) बढ़ई थे, राजा नहीं; यही सच यहूदियों को क्यों चुभी? जानें वजह
Under Wold Don Haji Mastan
हाजी मस्तान की बेटी को पसंद है योगी का बुलडोजर मॉडल, मुंबई में भी लागू करने की मांग
Mahmood Madani on Hijab Controversy
मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बढ़ सकती है आक्रामक घटनाएँ, महमूद मदनी ने क्यों कही ये बात
Afghanistan news
राशिद खान अफगानिस्तान में खुद को नहीं मानते सुरक्षित, इस कार में चलने को मजबूर
AIMSA on Bangladesh Crisis
बांग्लादेश में फंसे हैं भारत के छात्र, हिंसा के बीच AIMSA ने सरकार से लगाई गुहार
Akhlaq Mob Lynching Case
Akhlaq Mob Lynching Case: UP सरकार ने ट्रायल कोर्ट में केस वापस लेने की अर्जी दी
Bangladesh news
बांग्लादेश में इस तारीख को होंगे आम चुनाव, हिंसा के बीच मोहम्मद यूनुस का बड़ा ऐलान
Maulana Arshad Madani on NIA Court Verdict
आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद दो मुस्लिम युवक बरी, NIA Court ने दी बड़ी राहत
West Bengal news
भाजपा की B-टीम हैं हुमायूं कबीर? नई पार्टी की गठन पर TMC ने साधा निशाना
Jamiat on Bangladesh Violence
बांग्लादेश संकट पर जमात-ए-इस्लामी हिंद की चेतावनी, कानून के शासन की बहाली की मांग