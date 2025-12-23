फास्ट फूड बना 'साइलेंट किलर', 16 साल के अहाना की निगल ली जिंदगी; डॉक्टरों ने दी खास सलाह

Uttar Pradesh News: फास्ट फूड को अक्सर लोग मामूली शौक समझकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं, लेकिन अमरोहा से सामने आई यह घटना बताती है कि लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है. चाऊमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर जैसे फास्ट फूड का अत्यधिक सेवन एक होनहार छात्रा की मौत की वजह बन गया. इलाज के लिए उसे देश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिक साइंसेज (Delhi AIIMS) तक ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.

मृतक छात्रा की पहचान 16 वर्षीय अहाना के रूप में हुई है. अहाना, उत्तर प्रदेश के अमरोहा के मोहल्ला अफगानान की रहने वाली थी और किसान मंसूर खान की बेटी थी. वह शहर के हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा थी. परिवार के मुताबिक अहाना अपने माता-पिता की सबसे छोटी बेटी थी. परिवार में उनकी मां सारा खान, एक भाई और दो बहनें हैं.

परिजनों ने बताया कि अहाना को फास्ट फूड खाने की आदत थी. मना करने के बावजूद वह अक्सर चाऊमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर खाती रहती थी. सितंबर महीने में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. उसे पेट में लगातार तेज दर्द रहने लगा, लेकिन शुरुआत में इसे सामान्य समस्या समझा गया.

30 नवंबर को जब दर्द असहनीय हो गया, तो परिजन उसे मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि अहाना की आंतें आपस में चिपक चुकी हैं और उनमें कई जगह छेद हो गए हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, आंतों की इतनी गंभीर स्थिति की वजह लगातार फास्ट फूड का इस्तेमाल था. इसके बाद छात्रा का ऑपरेशन किया गया, जो सफल बताया गया. करीब दस दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई.

हालांकि अस्पताल से लौटने के बाद भी अहाना की सेहत में कोई खास सुधार नहीं हुआ. समय के साथ उसकी हालत और बिगड़ती चली गई. चार दिन पहले जब स्थिति बेहद गंभीर हो गई, तो परिजन उसे दिल्ली एम्स ले गए. वहां इलाज के दौरान उसकी हालत में कुछ सुधार भी दिखा और वह चलने-फिरने लगी थी.

परिजनों के मुताबिक, कल देर रात अचानक उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई और हार्ट फेल होने से उसकी मौत हो गई. अहाना के मामा गुलजार खान उर्फ गुड्डू ने बताया कि डॉक्टरों ने साफ तौर पर फास्ट फूड को ही आंतों के खराब होने की मुख्य वजह बताया था. इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

