दिल्ली के बाद अब अमरोहा में उठी मांग; सावन में मीट बंद, तो रमजान में शराब क्यों नहीं?

Zee SalaamIndian Muslimदिल्ली के बाद अब अमरोहा में उठी मांग; सावन में मीट बंद, तो रमजान में शराब क्यों नहीं?

Liquor Ban in Ramadan: रमजान के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने की मांग को लेकर यूपी से दिल्ली तक बहस तेज हो गई है. मुस्लिम संगठनों ने सावन में मीट शॉप बंद होने का उदाहरण देते हुए शराब बंदी की मांग की, जबकि बीजेपी और हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ नेताओं ने इसका विरोध जताया. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 19, 2026, 06:45 PM IST

रमजान में शराब बंदी की मांग तेज
Uttar Pradesh News: देश के कई राज्यों में हालिया दिनों में चैत्र नवरात्रि, राम नवमी, महाशिवरात्रि और सावन माह में हिंदूवादी संगठनों ने मीट की दुकानों को बंद करने की मांग थी. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में हिंदूवादी संगठनों ने जबरन समुदाय विशेष से जुड़ी मीट की दुकानों को बंद करा दिया था. वहीं, अब रमजान के आगाज के बाद मुस्लिम समुदाय के साथ कई सियासी संगठनों ने शराब पर पाबंदी लगाने की मांग की है.  

अमरोहा में रमजान के महीने के दौरान शराब की दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर नई बहस शुरू हो गई है. फारूख एजुकेशनल सोसायटी के जरिये सरकार से रमजान के दौरान शराब की दुकानें बंद रखने की मांग उठाने के बाद मुस्लिम कमेटी और अन्य मुस्लिम संगठनों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है. वहीं, हिंदू समुदाय से जुड़े कुछ लोगों और संगठनों ने इसका विरोध किया है. 

यूपी से दिल्ली तक रमजान में शराब बंदी की मांग
मिली जानकारी के मुताबिक, फारूख एजुकेशनल सोसायटी ने सरकार से अपील की है कि रमजान के पवित्र महीने में शराब की दुकानों को बंद रखा जाए. इस मांग का समर्थन करते हुए मुस्लिम कमेटी के नेता हाजी खुर्शीद अनवर ने कहा कि जब सावन के महीने में मीट की दुकानों को बंद किया जा सकता है, तो रमजान के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने में क्या परेशानी है? उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि रमजान के पूरे महीने में शराब की दुकानें बंद रखी जाएं.

यह भी पढ़ें: मुस्लिम कबाड़ व्यापारी की ईमानदारी की मिसाल; शर्मा जी को लौटाया कबाड़ में मिला 15 लाख का सोना

इससे पहले दिल्ली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष शोएब जामई ने सोशल मीडिया पर शराबी बंदी की मांग करते हुए पोस्ट लिखा. शोएब जामई ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "हमारी दिल्ली सरकार से अपील है कि रमजान के पाक महीने में दिल्ली स्थित सभी शराब की दुकानें बंद कर दी जाएं." उन्होंने आगे लिखा, "सार्वजनकि जगहों पर शराब की बिक्री और पीने पर रोक लगनी चाहिए. अगर आप सावन के माह में नान वेज की दुकानें बंद करके इज्जत चाहते हैं, तो आपको हमारे पाक महीने की भी इज्जत करनी चाहिए."  

रमजान में शराब बंदी की मांग पर भड़के हिंदू संगठन
दूसरी ओर, इस मांग का हिंदू समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने विरोध किया है. भारतीय जनता पार्टी नेता मनीष कुमार दक्ष ने कहा कि "900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली." मनीष कुमार ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में मुसलमान भी शराब पीते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुस्लिम समाज पूरी तरह इस्लाम के मार्ग पर चलना चाहता है, तो उन्हें पहले कथित तौर पर नंबर दो के काम, जुआ, सट्टा और हराम की चीजें छोड़नी चाहिए. उसके बाद शराब की दुकानों को बंद करने की मांग करनी चाहिए.

इस मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद के नेता हेमंत सारस्वत ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सिर्फ शराब की दुकानें ही क्यों, बल्कि रमजान के महीने में मीट की दुकानों को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक वह भी पाक नहीं होती हैं. 

यह भी पढ़ें: 'रमजान के महीने में दिल्ली में बंद हो शराब की दुकानें', ओवैसी के नेता की बड़ी डिमांड

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Uttar Pradesh newsAmroha NewsBJPmuslim news

