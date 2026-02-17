पाकिस्तान में शिया मस्जिद धमाके पर अमरोहा में उबाल, सड़कों पर उतरा समुदाय

Advertisement
Amroha Protest: अमरोहा में शिया समुदाय ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद पर हुए बम धमाके के विरोध में मोमबत्ती जलाकर विरोध जताया. प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए, पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा.

Last Updated: Feb 17, 2026, 09:48 AM IST

Amroha News: पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान एक आतंकवादी ने खुद को उड़ा लिया. इस घटना में बच्चों समेत कम से कम 69 लोग मारे गए. इस घटना के बाद भारत समेत कई देशों में आक्रोश फैल गया और कई जगहों पर कैंडल मार्च निकाला गया था. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में शिया समुदाय के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और आतंकियों के खिलाफ नारे लगाए. साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सरकार से कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी.

नगर पंचायत सैदनवाली इलाके में कैंडल मार्च निकाला गया, जहां बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग कैंडल लेकर सड़कों पर उतरे. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि धार्मिक जगहों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और ऐसी घटनाएं पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात हैं. उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और बेगुनाह लोगों की हत्या किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है.

आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाने की मांग
कैंडल मार्च के बाद एक डेलीगेशन ने राष्ट्रपति के नाम एक मेमोरेंडम पुलिस स्टेशन ऑफिसर विकास सेहरावत को दिया. मेमोरेंडम में मांग की गई कि इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक असरदार स्ट्रेटेजी बनाई जाए. प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं से बचने के लिए दुनिया भर में शांति और भाईचारे को मजबूत करने की जरूरत है. कम्युनिटी के नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी और धार्मिक ग्रुप्स पर हो रहे हमले बहुत चिंता की बात हैं. उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की.

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि इस्लामाबाद में जुमे की नमाज़ के दौरान एक आतंकवादी ने खुद को उड़ा लिया. इस घटना में बच्चों समेत कम से कम 69 लोग मारे गए. DAWN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हमलावर को इमामबाड़ा के मेन गेट पर रोका गया, जिसके बाद उसने वहीं विस्फोटकों में धमाका कर दिया. धमाके के बाद मस्जिद के अंदर और गेट के पास कई लाशें पड़ी देखी गईं, जबकि आस-पास के लोग घायलों को अपनी गाड़ियों में अस्पताल ले गए. बताया गया कि पहली बचाव गाड़ी लगभग 40 मिनट बाद पहुंची थी.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

