Amroha में वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा, नाम-रिश्तों और बूथों में भारी गड़बड़ी

Amroha Voter List: अमरोहा ज़िले में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न के बाद जारी की गई वोटर लिस्ट को लेकर लोगों में नाराज़गी सामने आ रही है. अमरोहा संसदीय क्षेत्र के वेठ इलाके में लोगों ने वोटर लिस्ट में कई गंभीर गड़बड़ियों की ओर इशारा किया है, जिन्हें देखकर लोग हैरान हैं.

एसआईआर वोटर लिस्ट में क्या है गड़बड़ी

स्थानीय लोगों का कहना है कि नई वोटर लिस्ट में कई मतदाताओं के नाम और उनके पिता के नाम आपस में मेल नहीं खा रहे हैं. उदाहरण के तौर पर, किसी मोहम्मद के पिता का नाम गजराज सिंह दर्ज कर दिया गया है. वहीं, 70 साल के नूर मोहम्मद, जो पिछले कई चुनावों से लगातार मतदान करते आ रहे हैं, उनका नाम सूची से हटा दिया गया है, जबकि उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है.

पूरे परिवार के नाम कटे

लोगों का आरोप है कि कहीं पूरे परिवार के कुछ सदस्यों के नाम काट दिए गए हैं तो कहीं किसी का नाम है, लेकिन उसकी पत्नी या बेटे का नाम सूची से गायब कर दिया गया है. इस तरह की गड़बड़ियों की वजह से कई परिवारों में भ्रम और फिक्र का माहौल है.

अभी तक नहीं जुड़े लोगों के नाम

इसके अलावा, कई वोटर्स ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से दिए गए फॉर्म भरकर अपने नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने का इंतजार किया था, लेकिन अब तक उनके नाम नहीं जुड़े हैं. वहीं, कुछ लोगों ने बूथ बदल दिए जाने को लेकर भी आपत्ति जताई है. एक ही परिवार के छह सदस्यों को अलग-अलग बूथों का मतदाता बना दिया गया है. किसी का वोट एक बूथ पर है, पति का वोट दूसरे बूथ पर, जबकि दादा और पोते का वोट किसी और ही बूथ पर दर्ज है.

लोगों में गहरा अंसतोष

इन तमाम गड़बड़ियों को लेकर क्षेत्र के लोगों में गहरा असंतोष है. वोटर लिस्ट में नामों की कटौती, रिश्तों में गलतियां और बूथों का बिखराव जैसे मुद्दों को लेकर अमरोहा के लोगों के साथ चौपाल आयोजित की गई, जहां इन समस्याओं को खुलकर रखा गया है. लोगों ने मांग की कि वोटर्स लिस्चट की दोबारा गंभीरता से जांच की जाए, ताकि किसी भी योग्य नागरिक का नाम मतदान सूची से न छूटे और सभी मतदाता अपने अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें.