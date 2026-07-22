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मुस्लिम अस्पताल संचालक पर धर्म परिवर्तन का आरोप; पीड़िता ने ही खोल दी हिन्दू संगठन की पोल

Amroha Religious Conversion Case: अमरोहा ज़िले में एक अस्पताल के मालिक पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है. इस बीच कथित पीड़ित ने हिंदू संगठनों की योजनाओं को नाकाम कर दिया है और इसके बजाय, खुद हिंदू संगठन पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 22, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:27 PM IST
मुस्लिम अस्पताल संचालक पर धर्म परिवर्तन का आरोप; पीड़िता ने ही खोल दी हिन्दू संगठन की पोल
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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