/मुस्लिम अस्पताल संचालक पर धर्म परिवर्तन का आरोप; पीड़िता ने ही खोल दी हिन्दू संगठन की पोल

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Amroha News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर में एक युवा हिंदू दलित महिला के परिवार ने अस्पताल के मालिक पर उसका धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया है. बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया. महिला के पिता की शिकायत पर हसनपुर पुलिस ने अस्पताल के मालिक और दूसरे लोगों के खिलाफ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन समेत गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया. लेकिन, महिला और अस्पताल के मालिक दोनों ने आरोपों से इनकार किया है और महिला ने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया है.
अस्पताल के मालिक अट्टन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा सुधा को बेटी की तरह माना और वह उन्हें 'अंकल' कहकर बुलाती थी. उन्होंने धर्म परिवर्तन के दावों को साफ़ तौर पर खारिज करते हुए कहा कि महिला अभी भी हिंदू है. उन्होंने दावा किया कि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने खुद उसे अस्पताल की नौकरी से निकाल दिया था. उन्होंने तर्क दिया कि सिर्फ़ एक पक्ष की बात सुनने के बजाय, महिला की अपनी परेशानी को भी समझा जाना चाहिए.
महिला ने जारी किया बयान
इस बीच, सुधा नाम की महिला ने भी एक वीडियो जारी कर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात से इनकार किया है. वीडियो में उसने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह 2023 से हसनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में काम कर रही थी. उसके मुताबिक, पारिवारिक संपत्ति विवाद के कारण उस पर दबाव डाला गया और परिवार ने उसे पहले की गई कोर्ट मैरिज को तोड़ने के लिए मजबूर किया. उसने बताया कि जहां एक तरफ कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है, वहीं उसका परिवार उसकी मर्ज़ी के खिलाफ दूसरी शादी कराने की कोशिश कर रहा है. महिला का कहना है कि अस्पताल वाले विवाद के बाद उसकी नौकरी चली गई और अब वह ऐसी स्थिति में है कि न तो घर लौट सकती है और न ही अस्पताल वापस जा सकती है.
सुधा की मां ने लगाए संगीन इल्जाम
वहीं, सुधा की मां और दूसरे लोगों ने अस्पताल एडमिनिस्ट्रेटर पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. लड़की की मां ने बताया कि सुधा की शादी होने वाली थी. उन्होंने अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर को बता दिया था कि वह काम पर नहीं आएगी, फिर भी उन्होंने उसे बुला लिया और अपने साथ रखा. दलित नर्स के पिता ने अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर और उसके साथियों पर ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने, निकाह के मकसद से झूठे बहाने बनाकर उसे अगवा करने और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाया है. शिकायत के आधार पर, पुलिस ने चार नामज़द लोगों, जिनमें अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर अत्तान, शाहनवाज़, नज़रीन और जुनैद शामिल हैं और तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ़ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है.
पीड़िता के पिता ने क्या कहा?
पीड़ित पिता का आरोप है कि उनकी 24 साल की बेटी 7 जुलाई से लापता है और आरोपियों को उसकी होने वाली शादी के बारे में पता चलने के बाद वे उसे ले गए. परिवार का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने अस्पताल में विरोध किया, तो उन्हें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की धमकी दी गई. फिलहाल, इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए हैं. परिवार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है. मामले से जुड़े वीडियो और अन्य सबूतों की भी जांच की जा रही है. आरोपों की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगी.