/मुस्लिम अस्पताल संचालक पर धर्म परिवर्तन का आरोप; पीड़िता ने ही खोल दी हिन्दू संगठन की पोल

महिला ने जारी किया बयान

इस बीच, सुधा नाम की महिला ने भी एक वीडियो जारी कर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की बात से इनकार किया है. वीडियो में उसने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह 2023 से हसनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में काम कर रही थी. उसके मुताबिक, पारिवारिक संपत्ति विवाद के कारण उस पर दबाव डाला गया और परिवार ने उसे पहले की गई कोर्ट मैरिज को तोड़ने के लिए मजबूर किया. उसने बताया कि जहां एक तरफ कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है, वहीं उसका परिवार उसकी मर्ज़ी के खिलाफ दूसरी शादी कराने की कोशिश कर रहा है. महिला का कहना है कि अस्पताल वाले विवाद के बाद उसकी नौकरी चली गई और अब वह ऐसी स्थिति में है कि न तो घर लौट सकती है और न ही अस्पताल वापस जा सकती है.