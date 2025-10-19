AMU में पहली बार मनाई जाएगी दीवाली, यूनिवर्सिटी इंतेजामिया से मिली इजाजत

AMU News: उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में इस बार एक ऐतिहासिक पहल होने जा रही है. पहली बार विश्वविद्यालय परिसर में हिंदू छात्र आधिकारिक तौर पर दीवाली का त्योहार मना पाएंगे. एएमयू प्रशासन ने इस आयोजन की इजाजत दे दी है. हालांकि, इस फैसले के खिलाफ कुछ छात्र विरोध भी कर रहे हैं.

एनआरसी हॉल में दीवाली मनाने की मिली इजाजत

एएमयू छात्र नेता अखिल कौशल के नेतृत्व में कई हिंदू छात्रों ने 14 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी के कुलपति को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 18 अक्टूबर 2025 को दिवाली मनाने की इजाजत मांगी गई थी. हालांकि, प्रशासन ने 18 तारीख को इजाजत देने से इनकार कर दिया, लेकिन 19 अक्टूबर को एनआरसी हॉल में दिवाली मनाने की मंजूरी दे दी.

एएमयू से नहीं लेगें कोई आर्थिक मदद

अखिल कौशल ने इसे हिंदू छात्रों के संघर्ष की ऐतिहासिक जीत बताया. उन्होंने कहा,"आजादी के बाद पहली बार हिंदू छात्र एएमयू में दिवाली मनाएंगे. यह हमारे लिए गर्व का पल है." उन्होंने यह भी कहा कि छात्र इस आयोजन के लिए एएमयू प्रशासन से कोई आर्थिक सहायता नहीं लेंगे. दीये, पटाखे और मिठाई का खर्च वे खुद उठाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

एएमयू में हो रहा है विरोध

दूसरी ओर, कुछ छात्र इस आयोजन का विरोध कर रहे हैं. क़ैफ़ी हसन, जो कानून के छात्र हैं और फिलहाल फीस वृद्धि और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने दिवाली मनाने की अनुमति पर आपत्ति जताई है. क़ैफ़ी हसन ने कहा,"विश्वविद्यालय में नई परंपराएं शुरू की जा रही हैं. प्रशासन पर स्पष्ट रूप से दबाव में काम करने का आरोप लगता है.

जहां हिंदू छात्र पहली बार दिवाली मनाने को लेकर उत्साहित हैं, वहीं कुछ छात्रों का मानना है कि एएमयू की परंपराओं में ऐसे बदलाव से विवाद बढ़ सकता है. फिलहाल, प्रशासन ने आयोजन की अनुमति देकर यह साफ किया है कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और मर्यादित तरीके से संपन्न होना चाहिए.