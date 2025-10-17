AMU में लगे 'देश के गद्दारों को गोली मारो...के नारे; योगी का पोस्टर हटाने पर विवाद

Uttar Pradesh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर हटाने पर विवाद खड़ा हो गया है. इस घटना के बाद भाजपा युवा मोर्चा ने AMU के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आपत्तिजनक नारे लगाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हर साल की तरह इस साल भी 17 अक्टूबर को सर सैयद डे मना रहा है. वहीं, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अलीगढ़ के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में एमएलसी तारिक मंसूर ने 20 स्ट्रीट लाइटें लगवाई थीं. इन स्ट्रीट लाइटों के पोल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो वाले पोस्टर लगे थे. AMU के छात्रों ने मुख्यमंत्री के फोटो वाले पोस्टर को पोल से हटवा दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है.
इस घटना के बाद भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने AMU के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आपत्तिजनक नारे लगाए. भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर AMU के खिलाफ नारेबाजी की. इस प्रदर्शन के दौरान 'देश के गद्दारों को गोली मारो' जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए. साथ ही एएमयू में 'योगी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान' जैसे नारे भी लगाए गए.
भाजपा युवा मोर्चा ने दी बड़ी चेतावनी
इस नारेबाजी की घटना से AMU के छात्रों में आक्रोश फैल गया है. वहीं, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और 48 घंटे के भीतर तस्वीर को वापिस लगाने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे में प्रशासन द्वारा सीएम योगी के पोस्टर वापस नहीं लगाए गए तो खुद AMU कैंपस में जाकर सीएम योगी के पोस्टर लगाएंगे.
भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि AMU में जिहादी मानसिकता के लोग रहते हैं. भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा जिस तरीके से AMU से जिन्ना की तस्वीर हटाई गई थी, उसी तरीके से कैंपस में जाकर सीएम योगी की तस्वीर लगाएंगे. वहीं, AMU में स्ट्रीट लाइट के पोल से सीएम योगी की तस्वीर वाले पोस्टर हटाने के मामले पर AMU के प्रॉक्टर प्रो. वसीम अली ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है.