AMU में हिंदू कर्मचारी के तिलक लगाने पर आपत्ति, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा मामला

Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि ड्यूटी के दौरान तिलक लगाने पर विश्वविद्यालय के ही एक मुस्लिम स्टाफ ने आपत्ति व्यक्त की. अब यह मामला तूल पकड़ चुका है. हिंदू कर्मचारी ने इस घटना की शिकायत सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की है.

दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पर्चा विभाग में तैनात हिंदू कर्मचारी आशीष शर्मा ने आरोप लगाया कि ड्यूटी के दौरान तिलक लगाने पर मुस्लिम स्टाफ ने आपत्ति जताई. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल में तिलक को लेकर हुए विवाद ने अब देश की राजधानी तक दस्तक दे दी है. पीड़ित कर्मचारी ने न्याय न मिलने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की है. हालांकि इस मामले पर यूनिवर्सिटी का पक्ष सामने नहीं आया है.

आशीष शर्मा के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 10 बजे तिलक लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. आशीष शर्मा का कहना है कि जब स्थानीय स्तर पर उन्हें न्याय नहीं मिला, तो उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे मामले की लिखित शिकायत भेजी है.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित कर्मचारी ने धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देते हुए न्याय और सुरक्षा की मांग की है. फिलहाल यह मामला लगातार चर्चा में है और अब सभी की निगाहें प्रशासन और केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं.