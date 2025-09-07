AMU में चुनाव क्यों कराना चाहते हैं छात्र? VC को सौंपा ज्ञापन
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2911955
Zee SalaamIndian Muslim

AMU में चुनाव क्यों कराना चाहते हैं छात्र? VC को सौंपा ज्ञापन

AMU News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चुनाव की मांग फिर उठ गई है. छात्रों का कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, देरी होनी पर छात्र संघ को काम करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 07, 2025, 11:26 AM IST

Trending Photos

AMU में चुनाव क्यों कराना चाहते हैं छात्र? VC को सौंपा ज्ञापन

AMU News: चुनाव कराने की मांग फिर से तेज हो गई है. छात्रों ने कुलपति प्रो. नईमा खातून और प्रॉक्टर प्रो. मुहम्मद वसीम अली को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सर सैयद दिवस 2025 से पहले छात्र संघ चुनाव कराए जाएं. छात्रों ने याचिका में कहा है कि एएमयू में 2019 से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे छात्र प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक भागीदारी में रुकावट आ रही हैं.

छात्रों ने क्या दिया तर्क

छात्रों ने तर्क दिया कि लंगोहा समिति के मुताबिक, सेशन शुरू होने के चार हफ्तों के अंदर चुनाव कराने जरूरी है. ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि समय पर चुनाव न कराना न केवल समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है, बल्कि इसे न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन कहा जा सकता है.

स्टूडेंट्स पर पड़ा है असर

स्टूडेंट्स का कहना है कि छात्रसंघ के की कमी की वजह से प्रशासनिक भागीदारी और कैंपस में ज़िंदगी के जीने पर काफी प्रभाव पड़ा है. छात्रों ने कुलपति से 2025 में सर सैयद दिवस से पहले चुनाव कराने की गुजारिश की है, ताकि विश्वविद्यालय की लोकतांत्रिक परंपरा और छात्र भागीदारी को मजबूत किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

छात्र नेता ने कही ये बात

छात्र नेता उसमान ने कहा कि जिस वक्त प्रशासन ने इलेक्शन कराने की बात कही है वह सही वक्त नहीं है क्योंकि परीक्षाएं होती हैं और फिर छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और फिर जब छात्र छुट्टियों से लौटेंगे तो संघ के पास काम करने का समय नहीं होगा. ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, यही हमारी मांग भी है.

कैंपस में हो चुका है बड़ा प्रदर्शन

गौरतलब है कि पिछले दिनों छात्रों ने कैंपस में बड़ा प्रदर्शन किया था और कई दिनों तक धरना और भूख हड़ताल चली थी, जिसके बाद प्रशासन ने दिसंबर में छात्र संघ चुनाव कराने का औपचारिक लिखित आश्वासन दिया था और छात्रों ने अपना धरना खत्म कर दिया था. अब छात्रों के एक ग्रुप ने फिर से यह मांग फिर उठाई गई है ताकि सर सैयद दिवस से पहले चुनाव कराने को लेकर दबाव बनाया जा सके.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

AMUElection in AMUmuslim news

Trending news

AMU
AMU में चुनाव क्यों कराना चाहते हैं छात्र? VC को सौंपा ज्ञापन
Punjab
Punjab Flood: सहारनपुर के मुसलमानों ने भेजी 10 ट्रक राहत सामग्री, हो रही जमकर तारीफ
Hamas
Hamas का बयान, जंग रोकने के लिए किसी भी समझौते को तैयार, लेकिन...
Sharjeel Imam
Sharjeel Imam क्या जेल से आएंगे बाहर? SC का खटखटाया दरवाज़ा
Owaisi
Owaisi इसे बनाना चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, सीएम रेवंत की गुजारिश के बाद बड़ा फैसला
gaza
Gaza: नेतन्याहू ने खफा होकर ट्रंप ने इजराइली जनता कर रही बड़ी मांग; भारी प्रदर्शन
Iran Executions 2025
ईरान में बढ़ा फांसी का सिलसिला जारी, आज एक और शख्स को दी गई फांसी; जानें पूरा मामला
Pakistan News
ऑपरेशन सिंदूर के बाद टूट चुका था मसूद अजहर, वायरल वीडियो में बड़ा खुलासा
Israel Humanitarian Zone Gaza
गाजा पर कब्जे से पहले इजरायली फौज ने किया बड़ा ऐलान, हमास की बढ़ीं मुश्किलें
Bangladesh news
हसीना से चुन-चुन कर बदला ले रही है बांग्लादेश सरकार, 8 लोग गिरफ्तार
;