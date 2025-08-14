AMU फीस हाइक प्रोटेस्ट को दिया जा रहा है देश विरोधी रंग! जानें पूरा मामला
AMU फीस हाइक प्रोटेस्ट को दिया जा रहा है देश विरोधी रंग! जानें पूरा मामला

AMU FEE HIKE: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाने को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी है. हालांकि, इस प्रोटेस्ट को देश विरोधी करार देने की पूरी कोशिश की जा रही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 14, 2025, 10:33 AM IST

AMU FEE HIKE: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फीस हाइक को लेकर हो रहे प्रदर्शनों को अब देश विरोधी रंग देने की कोशिश की जा रही है. सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो प्रसारित की जा रही हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी की छवि को धूमिल करने का काम कर सकती हैं. आरोप लगे हैं कि एक पूर्व छात्र ने तिरंगे को लेकर अपमानजनक बात कही. हालांकि, इस दावा करने वाले इस बात को साबित करने में नाकामयाब रहे कि वह सही में पूर्व छात्र है या नहीं.

प्रोटेस्ट में ले रहे बाहर के लोग हिस्सा

सूत्रों के मुताबिक प्रोटेस्ट में बाहर के लोग हिस्सा ले रहे हैं, जिससे ये भी हो सकता कि आने वाले दिनों में फीस हाइक के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को दूसरा रंग दे दिया जाए. सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें छात्र अलग-अलग तरह के नारे लगाते नजर आ रहे हैं. हालांकि, कोई नारा ऐसा प्रतीत नहीं होता है जो देश के विरोध में हो या फिर उसकी तौहीन करता हो. 

एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एएमयू को लिखा था खत

कुछ दिन पहले ही दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिखा था और बताया था कि आतंकी खतरे के साथ-साथ माहौल बिगड़ने के काफी ज्यादा इमकानात हैं. हालांकि ये लेटर कई यूनिवर्सिटीज को भेजा गया था. इस लेटर में लिखा था कि यूनिवर्सिटी को स्लीपर सेल्स के जरिए टारगेट किया जा सकता है. यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी को बेहतर करें.

क्या है फीस हाइक मामला?

दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने हाल ही में सभी लगभग सभी कोर्सेस की फीस में इजाफा किया था. ये इजाफा 30 से 40 फीसद था. जिसके खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने जो फीस बढ़ाई है उसे वापस लिया जाए. अब छात्रों के साथ राजनीतिक पार्टियां भी साथ खड़ी हो गई हैं. कई सांसदों ने वीसी को खत लिखकर इस फैसले को वापस लेने की मांग की है. उनका कहना है कि ये फैसला सर सैयद अहम खान के उस नीति के खिलाफ है जिसमें सभी को पढ़ाई का मौका देने की बात की गई थी.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

