AMU में फायरिंग से मचा हड़कंप, गोली लगने से आलिब अस्पताल में भर्ती
AMU में फायरिंग से मचा हड़कंप, गोली लगने से आलिब अस्पताल में भर्ती

AMU Firing: अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंचुरी गेट के पास फायरिंग हुई है. जिसमें एक आलिब नाम का शख्स घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 16, 2025, 11:10 AM IST

AMU में फायरिंग से मचा हड़कंप, गोली लगने से आलिब अस्पताल में भर्ती

AMU Firing: सिविल लाइन थाना इलाके के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंचुरी गेट के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक बाइक सवार का पीछा कर रहे स्कूटी और बाइक पर सवार चार हमलावरों ने फायरिंग कर दी. इसमें सराय रहमान के रहने वाले मोहम्मद आलिब गोली लग गई. वह घायल होकर सड़क पर गिर गया, जबकि हमलावर फरार हो गए.

आलिब को पहुंचाया गया अस्पताल

घायल आलिब को आनन-फानन में लोग जेएन मेडिकल कॉलेज ले गए. सूचना के बाद इलाका पुलिस और सीओ तृतीय भी जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंच गए. घायल आलिब ने बताया कि वह हमलावरों को पहचान गया है और वे जीवनगढ़ के निवासी हैं. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही है.

मूसेपुर गांव में प्रधानी चुनाव की रंजिश में बवाल

वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके के गांव मूसेपुर में भी शनिवार देर शाम प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. विवाद मारपीट, पथराव और फायरिंग तक पहुंच गया, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. घटना में एक महिला समेत तीन लोग घायल हुए हैं. पुलिस को दोनों पक्षों से तहरीर मिली है और जांच शुरू कर दी गई है।

गांव निवासी सुशील कुमार सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा विमल कार से गांव लौट रहा था. रास्ते में घात लगाए बैठे चार लोगों ने कार रोकने की कोशिश की. कार नहीं रोकी तो उस पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

