AMU के जेएन मेडिकल कॉलेज में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर, अस्पताल में मचा हड़कंप

Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है. डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने एक युवक को पकड़ा, जो मेडिकल कॉलेज परिसर में डॉक्टर बनकर घूम रहा था. बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. आरोपी के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

मेडिकल कॉलेज प्रशासन के मुताबिक, आरोपी युवक अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके साथ आए लोगों को धोखा देता था और उन्हें सरकारी अस्पताल के बजाय निजी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मना लेता था. आरोप है कि वह खुद को मेडिकल स्टाफ का सदस्य या डॉक्टर बताकर लोगों का भरोसा जीत लेता था और फिर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में मिलने वाली देखभाल की गुणवत्ता को खराब बताकर मरीजों को निजी अस्पतालों की तरफ भेजने की कोशिश करता था.

AMU के प्रॉक्टर प्रो. नावेद ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मेडिकल कॉलेज प्रशासन को एक संदिग्ध युवक के बारे में शिकायतें मिल रही थीं, जो अस्पताल परिसर में डॉक्टर बनकर घूम रहा था. इन शिकायतों के मुताबिक, वह युवक गले में स्टेथोस्कोप डालकर अस्पताल में घूमता था और सीधे मरीजों से बातचीत करता था. इसके चलते प्रशासन और मेडिकल स्टाफ को सतर्क कर दिया गया था. मंगलवार को जब युवक की हरकतें संदिग्ध लगीं, तो डॉक्टरों और स्टाफ सदस्यों ने उसे पकड़ लिया. तलाशी के दौरान, उसके पास से बड़ी संख्या में मरीजों के पर्चे, मेडिकल स्लिप, सर्जिकल ब्लेड और अन्य मेडिकल उपकरण बरामद हुए. इसके अलावा, उसके मोबाइल फोन में कई मरीजों और डॉक्टरों से जुड़ी जानकारी भी मिली. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम मोहम्मद इस्लाम बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस हिरासत में है आरोपी

मेडिकल कॉलेज प्रशासन को शक है कि आरोपी काफी समय से अस्पताल परिसर में सक्रिय हो सकता है. ऐसी आशंका है कि वह एक बड़े नेटवर्क के हिस्से के तौर पर काम कर रहा था, जिसका मकसद मरीजों को सरकारी अस्पतालों से हटाकर निजी मेडिकल सुविधाओं की ओर भेजना था. पुलिस अब आरोपी से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और इस पूरे नेटवर्क के पीछे के मुख्य साजिशकर्ताओं का पता लगाने में जुटी है. घटना की जानकारी मिलते ही, सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस फिलहाल आरोपी के मोबाइल फोन, दस्तावेजों और उसके पास से बरामद अन्य सामान की जांच कर रही है.

AMU के प्रॉक्टर ने क्या कहा?

प्रॉक्टर प्रो. नावेद ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और किसी भी तरह की धोखाधड़ी या गैर-कानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और मजबूत किया जाएगा.