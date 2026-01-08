AMU में राजनीतिक विज्ञान विभाग की महिला प्रोफेसर ने लगाया 27 सालों से धार्मिक उत्पीड़न का आरोप; प्रशासन मौन!

AMU News: देश की प्रतिष्ठित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) इन दिनों विवादों के घेरे में है. AMU के राजनीतिक विज्ञान विभाग की प्रोफेसर रचना कौशल ने अपने ही विभागाध्यक्ष पर उत्पीड़न और धार्मिक भेदभाव करने का आरोप लगाया है. इस मामले की शिकायत प्रोफेसर रचना कौशल ने कुलपति से की है.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रचना कौशल ने अपने ही विभाग में पिछले 27 वर्षों से मानसिक उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाया है. प्रोफेसर रचना कौशल का कहना है कि उन्हें केवल हिंदू होने के कारण भेदभाव और अपमान झेलना पड़ा.

प्रोफेसर रचना कौशल ने राजनीतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष और डीन प्रोफेसर मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी पर सांप्रदायिक टिप्पणियां करने, अधिकारों के दुरुपयोग और भेदभावपूर्ण व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने शिकायत के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी ट्रांसक्रिप्ट और अन्य दस्तावेज भी कुलपति को सौंपी हैं.

प्रोफेसर रचना कौशल का आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान भी उन पर काम का अत्यधिक दबाव बनाया गया, जिसके चलते उनके जुड़वां बच्चों का मिसकैरेज हो गया. इतना ही नहीं, वरिष्ठ प्रोफेसर होने के बावजूद उन्हें बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की बैठकों से बाहर रखा गया और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं दी गईं. प्रोफेसर रचना कौशल ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और डीन को पद से हटाने की मांग की है.

इस मामले के संबंध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है. जब जी सलाम की टीम ने प्रॉक्टर वसीम अली और जनसंपर्क अधिकारी- उमर पीरजादा से इस मामले पर वजाहत के लिए फोन किया, तो एक ने कॉल रिसीव नहीं किया और दूसरे ने कॉल रिसीव करने के बाद कोई जवाब नहीं दिया.

हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी आशीष शर्मा पीड़ित कर्मचारी ने न्याय न मिलने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की है. हालांकि इस मामले पर यूनिवर्सिटी का पक्ष सामने नहीं आया है. पीड़त कर्मचारी ने यह आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में तिलक लगाने पर वहीं के एक अन्य मुस्लिम कर्मचारी ने आपत्ति व्यक्त की.

