Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3067777
Zee SalaamIndian MuslimAMU में राजनीतिक विज्ञान विभाग की महिला प्रोफेसर ने लगाया 27 सालों से धार्मिक उत्पीड़न का आरोप; प्रशासन मौन!

AMU में राजनीतिक विज्ञान विभाग की महिला प्रोफेसर ने लगाया 27 सालों से धार्मिक उत्पीड़न का आरोप; प्रशासन मौन!

AMU News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान विभाग की महिला प्रोफेसर ने अपने ही विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद नफीस अहमद पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 08, 2026, 04:30 PM IST

Trending Photos

AMU में राजनीतिक विज्ञान विभाग की महिला प्रोफेसर ने लगाया 27 सालों से धार्मिक उत्पीड़न का आरोप; प्रशासन मौन!

AMU News: देश की प्रतिष्ठित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) इन दिनों विवादों के घेरे में है. AMU के राजनीतिक विज्ञान विभाग की प्रोफेसर रचना कौशल ने अपने ही विभागाध्यक्ष पर उत्पीड़न और धार्मिक भेदभाव करने का आरोप लगाया है. इस मामले की शिकायत प्रोफेसर रचना कौशल ने कुलपति से की है. 

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रचना कौशल ने अपने ही विभाग में पिछले 27 वर्षों से मानसिक उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाया है. प्रोफेसर रचना कौशल का कहना है कि उन्हें केवल हिंदू होने के कारण भेदभाव और अपमान झेलना पड़ा.

प्रोफेसर रचना कौशल ने राजनीतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष और डीन प्रोफेसर मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी पर सांप्रदायिक टिप्पणियां करने, अधिकारों के दुरुपयोग और भेदभावपूर्ण व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने शिकायत के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी ट्रांसक्रिप्ट और अन्य दस्तावेज भी कुलपति को सौंपी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रोफेसर रचना कौशल का आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान भी उन पर काम का अत्यधिक दबाव बनाया गया, जिसके चलते उनके जुड़वां बच्चों का मिसकैरेज हो गया. इतना ही नहीं, वरिष्ठ प्रोफेसर होने के बावजूद उन्हें बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की बैठकों से बाहर रखा गया और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं दी गईं. प्रोफेसर रचना कौशल ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और डीन को पद से हटाने की मांग की है.

इस मामले के संबंध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है. जब जी सलाम की टीम ने प्रॉक्टर वसीम अली और जनसंपर्क अधिकारी- उमर पीरजादा से इस मामले पर वजाहत के लिए फोन किया, तो एक ने कॉल रिसीव नहीं किया और दूसरे ने कॉल रिसीव करने के बाद कोई जवाब नहीं दिया. 

हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी  आशीष शर्मा पीड़ित कर्मचारी ने न्याय न मिलने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की है. हालांकि इस मामले पर यूनिवर्सिटी का पक्ष सामने नहीं आया है. पीड़त कर्मचारी ने यह आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में तिलक लगाने पर वहीं के एक अन्य मुस्लिम कर्मचारी ने आपत्ति व्यक्त की.

ये भी पढ़ें- AMU में हिंदू कर्मचारी के तिलक लगाने पर आपत्ति, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा मामला

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

amu newsReligious Bias Allegation in AMUToday News

Trending news

amu news
AMU में महिला प्रोफेसर ने लगाया 27 सालों से धार्मिक उत्पीड़न का आरोप; प्रशासन मौन!
Turkman Gate violence case
तुर्कमान गेट हिंसा पर पुलिस का सख्त एक्शन, अब तक इतने आरोपी गिरफ्तार
Bahraich news
अग्रवाल साहेब का 'बिस्मिल्लाह' नाम का प्रोडक्ट स्वीकार, मुसलमान 'हिमालय' नाम रख...'
Delhi Police Illegal Foreigners
दिल्ली बनती जा रही अवैध बांग्लादेशियों का अड्डा? दिल्ली पुलिस ने खोली फाइल
Jama Masjid
तुर्कमान के बाद क्या अब जामा मस्जिद के आसपास चलेगा बुलडोजर? HC ने दिए आदेश
Nitish Kumar Hijab Controversy
डॉक्टर नुसरत परवीन ने जॉइन की सरकारी नौकरी, सदर अस्पताल में संभाली जिम्मेदारी
West Bank
West Bank की यूनिवर्सिटी पर IDF की रेड, 40 से ज्यादा छात्र घायल
Delhi news
घर सील, डर बुलडोज़र का, Delhi के Aligaon में विरोध पर उतरे लोग
Turkman Gate incident
मुस्लिम यूट्यूबर के पीछे क्यों पड़ी है दिल्ली पुलिस, मस्जिद से जुड़ा है मामला
bangladesh
Bangladesh में हादी के बाद एक और नेता की हत्या, अस्पताल पहुंचते ही मौत