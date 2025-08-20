AMU में अब भी क्यों जारी है भूख हड़ताल? छात्र नेता अस्पताल में भर्ती

AMU Protest: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगातार प्रदर्शन जारी है. ये प्रोटेस्ट फीस में इज़ाफे और छात्र संघ चुनाव को लेकर हो रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है. कुलपति के जरिए जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कराई गई थी, लेकिन अब भी भूख हड़ताल पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.

अब क्यों जारी है प्रदर्शन?

छात्र नेता सैयद कैफ हसन ने भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है. उनका कहना है कि धरने के दौरान प्रशासन ने जिन मांगों को मानने की बात कही थी, वे नोटिस में शामिल नहीं की गई हैं. इसी वजह से उन्होंने हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है. इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां वह अस्पताल में भी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं.

हाथों में बैनर पकड़े बैठे हैं छात्र

छात्रों की अहम मांगों में फीस में इजाफे की वापसी और छात्र संघ चुनाव कराना शामिल है. सोशल मीडिया पर इस प्रोटेस्ट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जिनमें छात्रों ने हाथों में बैनर ले रखा है. जिनमें से एक पर चुनाव की मांग की बात की गई है, वहीं दूसरे पर शेर लिखा है, जो कुछ इस तरह है-

सामने वाले को हल्का जान कर भारी हैं आप

आप का मे'यार देखा कितने मे'यारी हैं आप

उफ़ तलक करते नहीं ज़िल्ल-ए-इलाही के ख़िलाफ़

आप को दरबार की 'आदत है दरबारी हैं आप

पॉलीटिकल पार्टियों का दखल

ज्ञात हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कुछ हफ्तों पहले 30 से 40 फीसद फीस में इज़ाफा करने की बात कही थी. जिसके बाद से ही छात्रों ने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था. छात्रों का साथ सियासी पार्टियों ने भी दिया था. एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने पोस्ट और खत लिखते हुए इस फैसले को गलत करार दिया था.