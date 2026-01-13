Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3072778
Zee SalaamIndian Muslimसऊदी में रह रहे पिता से वीडियो कॉल पर बात के बाद AMU छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

सऊदी में रह रहे पिता से वीडियो कॉल पर बात के बाद AMU छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

AMU Student Death in Saudi Arabia: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक 20 साल की छात्रा ने कथित तौर पर सऊदी अरब में रहने वाले अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद आत्महत्या कर ली. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करे.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:22 PM IST

Trending Photos

सऊदी में रह रहे पिता से वीडियो कॉल पर बात के बाद AMU छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

AMU Student Death News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाली 20 साल की छात्रा इंशा फातिमा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इंशा फातिमा की मौत की खबर से यूनिवर्सिटी कैंपस में शोक की लहर दौड़ गई है. इंशा फातिमा डिप्लोमा इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की छात्रा थी और मूल रूप से आजमगढ़ की रहने वाली थी. 

आजमगढ़ के मोहम्मद नवाब खान की बेटी इंशा AMU में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में फाइनल ईयर की डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी. मोहम्मद नवाब खान सऊदी अरब में रहते हैं. इंशा यूनिवर्सिटी के SN हॉल में एक दूसरी स्टूडेंट के साथ रहती थी. छुट्टियों की वजह से उसकी रूममेट घर चली गई थी. इंशा कमरे में अकेली थी. सिविल लाइंस सर्किल ऑफिसर सर्वम सिंह के मुताबिक, स्टूडेंट ने शाम को अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात की थी. 

पंखे से लटकी मिली छात्रा
बताया जा रहा है कि उनके बीच बहस भी हुई थी. जब छात्रा ने अपनी जान लेने की धमकी दी, तो उसके पिता ने सिविल लाइंस इलाके में रहने वाले अपने रिश्तेदार डॉ. जफर इफ़्तिखार को फोन किया और उन्हें बताया. उन्होंने तुरंत अपने बेटे को SN हॉल भेजा. हॉस्टल का दरवाजा अंदर से बंद था. छात्रा छत के पंखे से दुपट्टे से लटकी हुई मिली. इसके बाद प्रॉक्टोरियल टीम ने पुलिस को बुलाया और शाम करीब 7:30 बजे उन्होंने दरवाजा तोड़ा और छात्रा को पंखे से नीचे उतारा. शाम करीब 8:00 बजे छात्रा को JN मेडिकल कॉलेज ले जाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

सर्किल ऑफिसर द्वारा दी गई जानकारी
सर्किल ऑफिसर के अनुसार, यह भी पता चला है कि छात्रा के पिता ने दूसरी शादी कर ली है. वाइस-चांसलर प्रो. नईमा खातून और प्रो-वाइस-चांसलर प्रो. एस. मोहसिन खान घटना के बारे में पूछताछ करने के लिए मेडिकल कॉलेज गए. प्रिंसिपल प्रो. अंजुम परवेज़ ने बताया कि जब छात्रा मिली, तो उसका चेहरा नीला पड़ गया था और वह कोई जवाब नहीं दे रही थी.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

amu newsAMU Student Death

Trending news

Uttarakhand news
मुस्लिम बस्ती हटाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची जमीयत, जानें पूरा मामला
muslim news
तलाक पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ फैमली कोर्ट कर सकती है सुनवाईा
Uttar Pradesh news
हजरत अली (रजि.) की विलादत पर अकबरपुर में इल्म और हिकमत का महासंगम
amu news
सऊदी में रह रहे पिता से वीडियो कॉल पर बात के बाद AMU छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम
muslim news
"मस्जिदों में सूअर का मांस न मिले तो नाम बदल देना"...BJP विधायक ने दी बड़ी धमकी
iran news
'ईरान में इंटरनेट मत..', रजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों के हक में दुनिया से लगाई गुहार
UP News
पुलिस ने गोंडा में दौलत खान का किया 'हाफ एनकाउंटर', जानें पूरा मामला
Pravin Togadia on Bangladesh
चावल, नमक और नदियों का पानी रोक दे भारत...बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बोले तोगड़िया
Bangladesh news
बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या, दोषियों को दबोचने का अभियान शुरू
iran us conflict
ईरान में तख्तापलट के ख्वाब देख रहे US को बड़ा झटका, ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ