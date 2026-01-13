सऊदी में रह रहे पिता से वीडियो कॉल पर बात के बाद AMU छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

AMU Student Death News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाली 20 साल की छात्रा इंशा फातिमा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इंशा फातिमा की मौत की खबर से यूनिवर्सिटी कैंपस में शोक की लहर दौड़ गई है. इंशा फातिमा डिप्लोमा इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की छात्रा थी और मूल रूप से आजमगढ़ की रहने वाली थी.

आजमगढ़ के मोहम्मद नवाब खान की बेटी इंशा AMU में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में फाइनल ईयर की डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी. मोहम्मद नवाब खान सऊदी अरब में रहते हैं. इंशा यूनिवर्सिटी के SN हॉल में एक दूसरी स्टूडेंट के साथ रहती थी. छुट्टियों की वजह से उसकी रूममेट घर चली गई थी. इंशा कमरे में अकेली थी. सिविल लाइंस सर्किल ऑफिसर सर्वम सिंह के मुताबिक, स्टूडेंट ने शाम को अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात की थी.

पंखे से लटकी मिली छात्रा

बताया जा रहा है कि उनके बीच बहस भी हुई थी. जब छात्रा ने अपनी जान लेने की धमकी दी, तो उसके पिता ने सिविल लाइंस इलाके में रहने वाले अपने रिश्तेदार डॉ. जफर इफ़्तिखार को फोन किया और उन्हें बताया. उन्होंने तुरंत अपने बेटे को SN हॉल भेजा. हॉस्टल का दरवाजा अंदर से बंद था. छात्रा छत के पंखे से दुपट्टे से लटकी हुई मिली. इसके बाद प्रॉक्टोरियल टीम ने पुलिस को बुलाया और शाम करीब 7:30 बजे उन्होंने दरवाजा तोड़ा और छात्रा को पंखे से नीचे उतारा. शाम करीब 8:00 बजे छात्रा को JN मेडिकल कॉलेज ले जाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

सर्किल ऑफिसर द्वारा दी गई जानकारी

सर्किल ऑफिसर के अनुसार, यह भी पता चला है कि छात्रा के पिता ने दूसरी शादी कर ली है. वाइस-चांसलर प्रो. नईमा खातून और प्रो-वाइस-चांसलर प्रो. एस. मोहसिन खान घटना के बारे में पूछताछ करने के लिए मेडिकल कॉलेज गए. प्रिंसिपल प्रो. अंजुम परवेज़ ने बताया कि जब छात्रा मिली, तो उसका चेहरा नीला पड़ गया था और वह कोई जवाब नहीं दे रही थी.