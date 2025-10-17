AMU में छात्रों ने हटाई CM योगी की तस्वीर, मचा बवाल; BJP नेता ने की बड़ी मांग

Uttar Pradesh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगे स्ट्रीट लाइट के पोल से मुख्यमंत्री योगी की फोटो वाले पोस्टर को वहां के छात्रों ने हटवा दिया. इस घटना के बाद विवाद खड़ा हो गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मौजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में छात्रों नेस्ट्रीट लाइट की पोल पर लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को हटवा दिया है. इस घटना के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉ. निशित शर्मा ने इस घटना पर विरोध व्यक्त किया है और संबंधित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
दरअसल, एमएलसी और AMU के पूर्व चांसलर तारिक मंसूर ने विधायक निधि से AMU में 12 लाइटें लगवाई थीं. इन स्ट्रीट लाइटों के पोल पर एमएलसी तारिक मंसूर के अलावा मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर भी थी. AMU के छात्रों ने इन सभी तस्वीरों को पोल से उतरवा दिया है. पोल से मुख्यमंत्री की तस्वीर वाले पोस्टर हटवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है.
वहीं, इस घटना पर AMU प्रॉक्टर प्रो. वसीम अली ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है. AMU के पूर्व छात्र और भाजपा युवा नेता डॉ निशित शर्मा ने पोस्टर हटाने की जांच और संबंधित छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने इस घटना की शिकायत मुख्यमंत्री योगी से भी की है.
भाजपा नेता निशित शर्मा ने इस घटना पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर लगी प्लेट हटवाने की घटना में कांग्रेस से जुड़े छात्र शामिल हैं. उन्होंने आगे कहा कि इन छात्रों को मुख्यमंत्री की तस्वीर से इतनी ही आपत्ति थी तो लाइट भी हटवा देते. उन्होंने आगे कहा कि उन छात्रों को अपनी पार्टी या निजी खर्चे से लाइटें लगवा लेने चाहिए.
भाजपा नेता निशित शर्मा ने आगे कहा कि ये लोग लाइट का आनंद तो लेंगे लेकिन मुख्यमंत्री की तस्वीर से नफरत करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे छात्र ही AMU का नाम बदनाम करते हैं. उन्होंने इस घटना से संबंधित छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.