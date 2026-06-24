राज्य चुनें
Aligarh Muslim University News: देश की सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) एक बार फिर चर्चा में है. इस बार मामला यूनिवर्सिटी की व्यवस्था या नियमों को लेकर नहीं, बल्कि परिसर में मौजूद मस्जिदों में अजान और मजहबी रिवायतों से जुड़ा है. छात्रों का आरोप है कि एक बड़े सियासी प्रोग्राम के दौरान परिसर में लाउडस्पीकर से अजान देने पर रोक लगा दी गई थी.
यह विवाद तब शुरू हुआ जब छात्र कार्यकर्ता और अधिवक्ता सैय्यद कैफ हसन का एक खुला पत्र वायरल हुआ. इस पत्र में उन्होंने AMU प्रशासन पर संगीन इल्जाम लगाते हुए फैसले पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. सैय्यद कैफ हसन ने वाइस-चांसलर, टीचर्स और पूर्व छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार इस तरह के आरोप सामने आए हैं.
AMU के छात्र ने खुला पत्र लिख कर मांगा जवाब
सैय्यद कैफ हसन ने लिखा कि 22 जून को एक सियासी हस्ती के दौरे के दौरान, जिनका हेलीकॉप्टर यूनिवर्सिटी परिसर में उतरा था, उस समय कथित तौर पर लाउडस्पीकर के जरिए अजान को रुकवा दिया गया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी की पहचान, उसकी विरासत और उसकी परंपराओं से जुड़ा हुआ मामला है. उन्होंने प्रशासन से पूछा कि आखिर किस अधिकार के तहत अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर को कथित रूप से बंद कराया गया.
यह विवाद तब और तूल पकड़ने लगा जब कई छात्रों ने इसको लेकर सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया. छात्रों ने आरोप लगाया कि मैकडोनेल हॉस्टल के आफताब हॉल में एक छात्र को लाउडस्पीकर के जरिए अजान देने से रोक दिया गया. उसे बताया गया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के निर्देश पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है.
अपने पत्र में सैय्यद कैफ हसन ने वाइस चांसलर से सार्वजनिक रूप से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देने की मांग की. साथ ही उन्होंने टीचर्स और पूर्व छात्रों से अपील की कि वे सर सैय्यद अहमद खान के जरिये स्थापित इस संस्थान की मूल भावना, मूल्यों और परंपराओं की रक्षा करें. उन्होंने यूनिवर्सिटी के कामकाज में बढ़ते सियासी दखलंदाजी को लेकर चिंता जताई. उनका कहना था कि अगर ऐसे मामलों पर समय रहते जवाब नहीं दिया गया, तो इससे संस्थान की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है.
अजान पर रोक के आरोप से AMU प्रशासन का इंकार
हालांकि, AMU प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर नवेद खान ने इस खुले पत्र को भड़काऊ बताते हुए कहा कि अजान पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई थी. उन्होंने कहा कि लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और प्रशासन की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया था, जिसमें मजहबी सरगर्मियों को रोकने की बात कही गई हो.
सीएम योगी के आगमन पर लाउडस्पीकर पर अजान पर रोक का आरोप
इस बीच सैय्यद कैफ हसन ने प्रशासन पर यह आरोप भी लगाया कि वह मूल सवालों का जवाब देने के बजाय मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि छात्रों की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देने के बजाय सवाल उठाने वालों को ही निशाना बनाया जा रहा है. एक छात्र ने बताया कि हबीब हॉल, सुलेमान हॉल, ऑफताब हॉल के मैक्डोल हॉस्टल में अजान रोक दी गई. यह उस समय हुआ था, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 22 जून अलीगढ़ पहुंचे थे. उनका हेलीकॉप्टर एएमयू के विलिंगडन पवेलियन में उतरा था.