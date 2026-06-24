सीएम योगी के आगमन पर लाउडस्पीकर पर अजान पर रोक का आरोप

इस बीच सैय्यद कैफ हसन ने प्रशासन पर यह आरोप भी लगाया कि वह मूल सवालों का जवाब देने के बजाय मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि छात्रों की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देने के बजाय सवाल उठाने वालों को ही निशाना बनाया जा रहा है. एक छात्र ने बताया कि हबीब हॉल, सुलेमान हॉल, ऑफताब हॉल के मैक्डोल हॉस्टल में अजान रोक दी गई. यह उस समय हुआ था, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 22 जून अलीगढ़ पहुंचे थे. उनका हेलीकॉप्टर एएमयू के विलिंगडन पवेलियन में उतरा था.