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AMU में CM योगी के आगमन पर अजान पर रोक; छात्रों ने प्रशासन से मांगा जवाब!

AMU Azaan Controversy: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अजान रोकने को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है. छात्र कार्यकर्ता सैय्यद कैफ हसन ने खुला पत्र लिखकर प्रशासन से जवाब मांगा है, जबकि एएमयू प्रशासन ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए किसी भी तरह की रोक से इनकार किया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 24, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:45 PM IST
AMU में CM योगी के आगमन पर अजान पर रोक; छात्रों ने प्रशासन से मांगा जवाब!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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