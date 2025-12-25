Advertisement
AMU में दानिश नाम के टीचर की हत्या, बाइक सवार नकाबपोशों ने सिर में मारी गोली

AMU Teacher Killed: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक टीचर की हत्या का मामला सामने आया है. टीचर पर हमला लाइब्रेरी कैंटीन के पास हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक दानिश अली के सिर में गोली मारी गई है.

 

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 25, 2025, 08:34 AM IST

AMU में दानिश नाम के टीचर की हत्या, बाइक सवार नकाबपोशों ने सिर में मारी गोली

AMU Teacher Killed: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एबीके हाई स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक की बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह सनसनीखेज वारदात लाइब्रेरी कैंटीन के पास हुई, जहां उस वक्त टीचर राव दानिश मौजूद थे. 

नकाबपोश हमलावरों ने चलाई गोली

मिली जानकारी के मुताबिक, दो अज्ञात नकाबपोश हमलावरों ने कैंटीन के पास राव दानिश पर अचानक फायरिंग कर दी और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने घायल शिक्षक को तुरंत एएमयू मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने जांच की शुरू

घटना की जानकारी मिलते ही सीनियर पुलिस अधिकारी और एएमयू प्रशासन मौके पर पहुंचा. इस वारदात के बाद पूरे कैंपस में दहशत का माहौल फैल गया. फिलहाल हमले के पीछे की वजह और आरोपियों की पहचान सामने नहीं आ सकी है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

10 सालों से इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे दानिश

राव दानिश साल 2015 से एबीके हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी एएमयू से ही की थी. इसके अलावा, वह यूनिवर्सिटी के हॉर्स राइडिंग क्लब के कैप्टन भी रह चुके थे. जानकारी के मुताबिक, वह अक्सर लाइब्रेरी कैंटीन के पास आया करते थे. बुधवार शाम भी वह वहीं मौजूद थे, तभी हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया और सिर में गोली मारी.

पुलिस ने कहा है कि अभी परिवार इस कंडीशन में नहीं है कि वह सभी सवालों के जवाब दे पाए. उनकी पत्नी भी काफी इमोशनल हो रही हैं. कुछ वक्त बाद परिवार से बात की जाएगी तभी कोई सुराग मिल सकेगा. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और हमलावरों का पता करने की कोशिश कर रही है.

घटना के बाद बड़ी संख्या में एएमयू के छात्र, शिक्षक और प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए. पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. एएमयू की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून भी घटनास्थल पर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि उन्होंने सीनियर पुलिस अधिकारियों से बात की है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

वीसी ने क्या कहा?

वीसी ने कहा,"पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. यह बेहद दुखद घटना है. वह एबीके यूनियन स्कूल में शिक्षक थे और रोज इसी जगह आया करते थे. हमें जानकारी मिली है कि उन्हें बेहद नजदीक से कई गोलियां मारी हैं."

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

