पुलिस छावनी में तब्दील हुआ AMU; सैयद गेट पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2887791
Zee SalaamIndian Muslim

पुलिस छावनी में तब्दील हुआ AMU; सैयद गेट पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) इन दिनों सुर्खियों में है. एएमयू में फीस में बढ़ोतर को लेकर छात्र भूख हड़ताल पर है. इस बीच दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिंदू संगठनों के ऐलान यहां पर तनाव बढ़ा दिया है. हिंदू संगठनों ने एएमयू के मुख्य गेट बाब-ए-सैयद पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:10 PM IST

Trending Photos

हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद AMU छावनी में तब्दील
हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद AMU छावनी में तब्दील

AMU News Today: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) इन दिनों सुर्खियों में है. एएमयू में फीस में बढ़ोतर को लेकर छात्र भूख हड़ताल पर है. इस बीच दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिंदू संगठनों के ऐलान यहां पर तनाव बढ़ा दिया है. हिंदू संगठनों ने एएमयू के मुख्य गेट बाब-ए-सैयद पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया है. जिसके बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

हिंदू संगठनों की घोषणा के बाद अलीगढ़ प्रशासन सतर्क हो गया है और पुलिस ने हालात को नियंत्रण में रखने के लिए सख्त इंतजाम किए हैं. AMU सर्कल और उसके आस-पास के इलाकों में भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल तैनात किया गया है. हालांकि, इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 17 दिनों से जारी धरना और 6 दिन से चल रही भूख हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया है. 

थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आने वाले एएमयू परिसर के बाहर चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर है. किसी भी संभावित टकराव या अशांति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है और पूरे एएमयू कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है.  फिलहाल किसी संगठन को हनुमान चालीसा पाठ की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर हालात पर नजर रखी जा रही है.

खबर की अपडेट जारी है....

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

TAGS

UP Newsamu newsmuslim news

Trending news

UP News
पुलिस छावनी में तब्दील हुआ AMU; सैयद गेट पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान
UP News
UP: मुस्लिम नामों से बीजेपी को आ रही गुलामी की बू; अब मऊ-आजमगढ़ भी निशाने पर!
muslim news
ट्रेन से आ रहे शोएब की बेरहमी से पिटाई, प्राइवेट पार्ट पर रॉड से हमला
Uttarakhand
Uttarakhand: जमीयत की याचिका पर HC में UCC पर सुनवाई; जानें अदालत में क्या हुआ?
Fatehpur Maqbara News
मुसलमानों का है,फतेहपुर मकबरा; अफसरों की लापरवाही से हुई घटना; रिपोर्ट से हुआ खुलास
Gorakhpur
Gorakhpur के मुश्ताक की पीट-पीटकर हत्या; दो नाबालिगों समेत 5 गिरफ्तार
Bhagalpur
1989 भागलपुर दंगा: धमकियों से डरे गवाह राशिद और खलील! सभी आरोपी हुए बरी
AIMIM cheif asaduddin owaisi
पुराने अंदाज में ओवैसी ने बोला हमला, PM मोदी और मोहन भागवत पर लगाया गंभीर इल्जाम
yati narsinghanand
Yati Narsinghanand के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का है मामला
gaza
Gaza में इंटरनेशनल फोर्स भेजने को तैयार मिस्र, लेकिन रखी सख़्त शर्तें
;