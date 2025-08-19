पुलिस छावनी में तब्दील हुआ AMU; सैयद गेट पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान

AMU News Today: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) इन दिनों सुर्खियों में है. एएमयू में फीस में बढ़ोतर को लेकर छात्र भूख हड़ताल पर है. इस बीच दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिंदू संगठनों के ऐलान यहां पर तनाव बढ़ा दिया है. हिंदू संगठनों ने एएमयू के मुख्य गेट बाब-ए-सैयद पर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया है. जिसके बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

हिंदू संगठनों की घोषणा के बाद अलीगढ़ प्रशासन सतर्क हो गया है और पुलिस ने हालात को नियंत्रण में रखने के लिए सख्त इंतजाम किए हैं. AMU सर्कल और उसके आस-पास के इलाकों में भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस बल तैनात किया गया है. हालांकि, इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 17 दिनों से जारी धरना और 6 दिन से चल रही भूख हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया है.

थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आने वाले एएमयू परिसर के बाहर चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर है. किसी भी संभावित टकराव या अशांति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है और पूरे एएमयू कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. फिलहाल किसी संगठन को हनुमान चालीसा पाठ की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर हालात पर नजर रखी जा रही है.

खबर की अपडेट जारी है....