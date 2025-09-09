AMU की वीसी नईमा खातून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रिजेक्ट की पिटीशन

AMU VC: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में की वीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें वीसी की नियुक्ति पर सवाल उठाया गया था. कोर्ट का कहना है कि ये पिटीशन सुनने लायक नहीं है.
Trending Photos
AMU VC: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) की पहली महिला वीसी के तौर पर नईमा खातून की नियुक्ति को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है. अदालत ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई के लायक नहीं है.
प्रोफेसर फैजान मुस्तफा और प्रोफेसर एम रब्बानी ने कुलपति की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे, जिसे लेकर पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसने कुलपति प्रोफेसर नईमा के पक्ष में फैसला सुनाया था. इसके बाद दोनों ने सुप्र जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के योग्य नहीं माना है.
वाइस चांसलर नईमा खातून ने एएमयू में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सफल क्रियान्वयन, युनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के 75 से ज्यादा मॉक कोर्स आयोजित कराए, जिसमें 1.5 लाख स्टूडेंट्स को फायदा मिला. इसके अलावा 7 से अधिक विज्ञान के कोर्स आयोजित कराए गए.
धर्मशास्त्र विभाग के शिक्षक डॉ रेहान अख्तर कासमी ने कहा कि जब से कुलपति प्रो नईमा खातून ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, यूनिवर्सिटी के प्रशासन में काफी सुधार हुआ है उन्होंने कहा कि एएमयू बाकि सालों में और तरक्की करेगा. उन्होंने कहा कि अदालत के ऐतिहासिक फैसले के बाद यूनिवर्सिटी में खुशी का माहौल है और लोग इस फैसले की प्रशंसा कर रहे हैं तथा कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून को बधाई दे रहे हैं.
हाल ही में एएमयू प्रदर्शन का सेंटर बना हुआ है. ये प्रदर्शन चुनाव को लेकर हो रहे हैं. हालांकि, बीच में छात्रों को वादा करते हुए शांत करा दिया गया था. लेकिन, ये प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए ैहैं.