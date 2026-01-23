Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3083517
Zee SalaamIndian MuslimUP News: रात के अंधेरे में कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर; उखाड़ दी गईं कब्रें, जमकर हुआ बवाल

UP News: रात के अंधेरे में कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर; उखाड़ दी गईं कब्रें, जमकर हुआ बवाल

Baghpat Cemetery Encroachment: बागपत के सरूरपुर गांव में कुछ प्रभावशाली लोगों पर मुस्लिम कब्रिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि रात में बुलडोजर से चार कब्रें खोद दी गईं, जिससे इलाके में तनाव फैल गया. 

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 23, 2026, 10:25 AM IST

Trending Photos

UP News: रात के अंधेरे में कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर; उखाड़ दी गईं कब्रें, जमकर हुआ बवाल

Baghpat News: उत्तर प्रदेश के बागपत में कुछ दबंगों ने मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान पर कथित कब्जे की कोशिश की. आरोप है कि अंधेरे का फायदा उठाकर, आरोपियों ने एक बुलडोजर मंगवाया और कब्रिस्तान में चार कब्रों को तोड़ दिया. यह घटना बागपत सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन इलाके के सरूरपुर गांव गांव में हुई.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जैसे ही गांव वालों को घटना के बारे में पता चला, बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे. गांव वालों का गुस्सा देखकर आरोपी मौके से भाग गए. इसके बाद प्रभावित समुदाय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. गांव वालों का कहना है कि यह कब्रिस्तान लगभग 200 साल पुराना है और लंबे समय से मुस्लिम समुदाय इसका इस्तेमाल कर रहा है.

गांव वालों का प्रधान पर बड़ा आरोप
गांव वालों आरोप है कि गांव के कुछ भू-माफिया और प्रभावशाली लोग इस जमीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और इसी साजिश के तहत रात में बुलडोजर मंगवाया गया था. गांव वालों का दावा है कि यह पहली ऐसी घटना नहीं है और इस जमीन को लेकर पहले भी विवाद हो चुके हैं. प्रभावित समुदाय ने पुलिस प्रशासन और गांव के प्रधान पर भी गंभीर इल्जाम लगाए हैं. उनका कहना है कि जब पहले कब्रिस्तान की जमीन को लेकर विवाद हुआ था, तो प्रशासन और गांव के प्रधान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस कर रही है जांच
घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. पुलिस ने मौके का मुआयना किया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों ने प्रभावित समुदाय को आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और कानून के अनुसार दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि वे जमीन से जुड़े दस्तावेज़ों की भी जांच कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि कब्रिस्तान की जमीन पर कोई अवैध दावा तो नहीं किया जा रहा था. वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि बुलडोजर किसने मंगवाया और उसे मौके पर कैसे लाया गया.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

baghpat newsBaghpat cemetery encroachmentmuslim news

Trending news

Trump Iran Threat
जंग के मुहाने पर अमेरिका-ईरान? ट्रंप की चेतावनी पर आया करारा जवाब
uae india relations
UAE में कैद 900 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की होगी रिहाई, जानें पूरा मामला
iran news
क्या ईरान सरकार दबा रही है मौतों का आंकड़ा? तेहरान पर सच छुपाने का आरोप
Afghanistan news
अफगानिस्तान में भारी बर्फबारी और बारिश से तबाही, 11 की मौत
muslim news
टी-20 वर्ल्ड कप पर बवाल; बांग्लादेश के इस फैसले पर भड़के मौलाना ने कर दी बड़ी मांग
muslim news
"गाय को घोषित करो राष्ट्रमाता..." सांसद अफजाल अंसारी ने सरकार से कर दी बड़ी मांग
Uttar Pradesh Jim Jihad Case
मुसलमान के जिम में घटना हो गया 'जिम जिहाद'; CISF का हेड कांस्टेबल इरशाद गिरफ्तार
RSS Chief Mohan Bhagwat on Pakistan
"भारत का लक्ष्य दुनिया को जीतना नहीं..."पाकिस्तान पर मोहन भागवन ने कह दी ये बड़ी बात
muslim news
असम से लेकर UP तक वोटर लिस्ट में नाम हटाए जाने पर मुसलमानों में असुरक्षा; प्रदर्शन
Rajashthan Property act 2026
राजस्थान में मुसलमानों की ज़मीन तंग करने जा रही भाजपा सरकार; संपत्ति के अधिकार पर चोट