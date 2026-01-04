कठुआ रेलवे स्टेशन पर फायरिंग, ज्ञात हमलावर ने RPF जवान पर चलाई गोली

Jammu and Kashmir News: जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले के एक रेलवे स्टेशन पर फायरिंग की घटना में RPF का एक जवान घायल हो गया. अधिकारियों ने बताया कि जवान को रेलवे स्टेशन पर गोली लगी. यह घटना आज घटी है. पुलिस ने पुष्टि की कि घायल जवान को तुरंत पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस बीच, पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लिया है.

RPF को विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में कठुआ से बारामूला जिले तक विभिन्न रेलवे स्टेशनों और रेल पटरियों पर ट्रेनों, यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है. RPF भारत का केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जो रेलवे संपत्ति, यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जो सुरक्षा सुनिश्चित करने, अपराधों को रोकने और यात्रियों की सहायता करने, जिसमें बच्चों को बचाना और तस्करी से लड़ना शामिल है, के लिए रेल मंत्रालय के तहत काम करता है.

RPF के मुख्य कार्यों में 'ऑपरेशन अमानत (खोया और पाया)' और 'मेरी सहेली (महिलाओं की सुरक्षा)' जैसी पहलों के माध्यम से यात्रियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है. यह रेलवे संपत्तियों को नुकसान या चोरी से भी बचाता है और रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम और NDPS अधिनियम (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट) जैसे कानूनों को लागू करता है. इसके अलावा, RPF आपात स्थिति के दौरान सहायता प्रदान करता है, घायलों की मदद करता है और खोए हुए व्यक्तियों को बचाता है. यह संघ का एक सशस्त्र बल है, जिसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट, 1957 द्वारा स्थापित किया गया है. यह राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन रेलवे सुरक्षा के लिए इसके पास विशेष शक्तियां हैं.

सुरक्षा बल के पास रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966, और रेलवे अधिनियम, 1989 (समय-समय पर संशोधित) के तहत किए गए अपराधों की तलाशी लेने, गिरफ्तार करने, पूछताछ करने और मुकदमा चलाने का अधिकार है. RPF को 2004 से रेलवे यात्री क्षेत्रों और रेलवे यात्रियों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है. हालांकि, अन्य दंड कानूनों के तहत गिरफ्तारी की शक्ति प्रत्येक राज्य की सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) के पास है.

इनपुट-IANS