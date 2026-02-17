बीवी-बच्चे के गुजारा भत्ते पर HC का ऐतिहासिक फैसला, कहा- 'ये खैरात नहीं, उनका अधिकार है'

Andhra Pradesh High Court on Maintenance Allowance: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि बीवी के गुजारे भत्ते को लेकर अहम आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अलग रह रही बीवी को दिया जाने वाला गुजारा भत्ता खैरात नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है. कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए बीवी और नाबालिग बेटे के लिए मासिक भत्ता जारी रखने का निर्देश दिया है.
Trending Photos
Andhra Pradesh High Court News: अलग रह रही बीवी को दिए जाने वाले गुजारा भत्ते को लेकर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. हाई कोर्ट ने यह साफ किया है कि यह कोई दान या खैरात नहीं, बल्कि बीवी और आश्रितों का कानूनी अधिकार है. अदालत ने कहा कि गुजारा भत्ता न्याय, निष्पक्षता और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी व्यवस्था है, जिससे किसी आश्रित को उपेक्षा की वजह से गरीबी में जिंदगी न गुजारना पड़े.
अमरावती में सुनवाई करते हुए जस्टिस वाई लक्ष्मण राव की पीठ ने पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें चिन्नम किरणमयी इस्माइली को हर महीने 7,500 रुपये और उसके नाबालिग बेटे को 5,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि भारत में गुजारा भत्ता से जुड़ा न्यायशास्त्र इस बात का प्रमाण है कि न्यायपालिका इस विषय को गंभीरता से लेती है और आश्रितों के अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देती है.
जस्टिस राव ने नौ फरवरी को पारित आदेश में कहा कि अदालतों ने समय-समय पर यह दोहराया है कि गुजारा भत्ता किसी तरह की खैरात नहीं है. यह एक वैधानिक अधिकार है, जिसे लागू करना न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के साथ-साथ अंतरआत्मा की शांति और संतुष्टि बनाए रखने के लिए जरुरी है. उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह दायित्व है कि कोई भी बीवी, बच्चा या आश्रित माता-पिता उन लोगों की उपेक्षा की वजह से आर्थिक तंगी में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर न हों, जिन पर कानूनन उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी है.
यह भी पढ़ें: कानून के रखवालों ने तोड़ी मर्यादा; महज आरोपों पर जफर हयात को दे दी सजा, वकीलों ने जला दी मेज-कुर्सी
मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो चिन्नन किशोर कुमार ने पारिवारिक न्यायालय के तीन मार्च 2018 के फैसले को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि अलग रह रही बीवी को गुजारा भत्ता देने का आदेश अत्यधिक, मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला है. हालांकि, उच्च न्यायालय ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और पारिवारिक न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए उसे कायम रखा.
अदालत ने अपने फैसले में यह भी रेखांकित किया कि गुजारा भत्ता संबंधी कानूनों और न्यायिक व्याख्याओं का मकसद सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना भी है. जस्टिस राव ने कहा कि जब कोई शख्स कानूनी रूप से किसी आश्रित के भरण-पोषण के लिए बाध्य है, तो उस जिम्मेदारी से बचना न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि कानून की भावना के भी खिलाफ है.
यह भी पढ़ें: सऊदी में चांद का दीदार होते ही रमजान का आगाज, भारत में 19 फरवरी को रखा जाएगा पहला रोजा?