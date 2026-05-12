आंध्र प्रदेश सांप्रदायिक हिंसा केस में 27 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानें डिटेल

AP Communal Clash: आंध्र प्रदेश के कडप्पा में अलमासपेट सर्किल के नामकरण को लेकर हुए सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. इस हिंसा में एक पुलिस इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद हत्या के प्रयास सहित कई संगीन आरोप लगाए गए हैं. यह एफआईआर 10 मई को कडप्पा II टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई. शिकायत घायल पुलिस इंस्पेक्टर पी. नरसिम्हा राजू की ओर से दी गई, जो झड़पों के दौरान ड्यूटी पर तैनात थे. FIR में 27 लोगों को आरोपी बनाया गया है और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं लगाई गई हैं.

दरअसल, अलमासपेट सर्किल के नाम को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस चौराहे का नाम “टीपू सुल्तान सर्किल” रखने की मांग की जा रही थी. वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंदू संगठनों और मंदिर समिति ने वहां “हनुमान सर्किल” नाम के बैनर लगा दिए थे. वहीं, AIMIM से जुड़े बताए जा रहे मोहम्मद अली पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से “टीपू सुल्तान सर्किल” के समर्थन में इकट्ठा होने की अपील की थी. इसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया.

9 मई को हुई थी हिंसा

पुलिस के मुताबिक, 9 मई को दोपहर करीब 1:10 बजे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई. भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे इंस्पेक्टर नरसिम्हा राजू पर कथित तौर पर भारी पत्थर से हमला किया गया. उनके सिर में गंभीर चोट लगी और वे मौके पर गिर पड़े. बाद में अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. FIR में हत्या के प्रयास, दंगा, घातक हथियारों के साथ अवैध जमावड़ा, सार्वजनिक सेवक पर हमला, आपराधिक साजिश और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने जैसी धाराएं लगाई गई हैं. इनमें से कई धाराएं गैर-जमानती हैं, जिससे आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

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पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने बताया कि इलाके में हालात बिगड़ने के बाद धारा 144 लागू कर दी गई और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए. जिला कलेक्टर श्रीधर चेरुकुरी और पुलिस अधीक्षक शेल्के नचिकेत विश्वनाथ ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे. एसपी विश्वनाथ ने कहा कि मामले की जांच जारी है. उन्होंने यह भी बताया कि एक दूसरी एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसमें हिंदू पक्ष के कुछ लोगों के नाम शामिल हैं. हालांकि उन्होंने उस एफआईआर की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की.