Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3213755
Zee SalaamIndian Muslimआंध्र प्रदेश सांप्रदायिक हिंसा केस में 27 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानें डिटेल

आंध्र प्रदेश सांप्रदायिक हिंसा केस में 27 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानें डिटेल

Kadapa Violence: कडप्पा में अलमासपेट सर्किल के नामकरण को लेकर हुई सांप्रदायिक झड़प के बाद पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस इंस्पेक्टर पी. नरसिम्हा राजू की शिकायत पर दर्ज मामले में हत्या के प्रयास, दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 12, 2026, 09:15 AM IST

Trending Photos

आंध्र प्रदेश सांप्रदायिक हिंसा केस में 27 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानें डिटेल

AP Communal Clash: आंध्र प्रदेश के कडप्पा में अलमासपेट सर्किल के नामकरण को लेकर हुए सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. इस हिंसा में एक पुलिस इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद हत्या के प्रयास सहित कई संगीन आरोप लगाए गए हैं. यह एफआईआर 10 मई को कडप्पा II टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई. शिकायत घायल पुलिस इंस्पेक्टर पी. नरसिम्हा राजू की ओर से दी गई, जो झड़पों के दौरान ड्यूटी पर तैनात थे. FIR में 27 लोगों को आरोपी बनाया गया है और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं लगाई गई हैं. 

दरअसल, अलमासपेट सर्किल के नाम को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस चौराहे का नाम “टीपू सुल्तान सर्किल” रखने की मांग की जा रही थी. वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंदू संगठनों और मंदिर समिति ने वहां “हनुमान सर्किल” नाम के बैनर लगा दिए थे. वहीं, AIMIM से जुड़े बताए जा रहे मोहम्मद अली पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से “टीपू सुल्तान सर्किल” के समर्थन में इकट्ठा होने की अपील की थी. इसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया.

9 मई को हुई थी हिंसा
पुलिस के मुताबिक, 9 मई को दोपहर करीब 1:10 बजे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई. भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे इंस्पेक्टर नरसिम्हा राजू पर कथित तौर पर भारी पत्थर से हमला किया गया. उनके सिर में गंभीर चोट लगी और वे मौके पर गिर पड़े. बाद में अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया. FIR में हत्या के प्रयास, दंगा, घातक हथियारों के साथ अवैध जमावड़ा, सार्वजनिक सेवक पर हमला, आपराधिक साजिश और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने जैसी धाराएं लगाई गई हैं. इनमें से कई धाराएं गैर-जमानती हैं, जिससे आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस ने बताया कि इलाके में हालात बिगड़ने के बाद धारा 144 लागू कर दी गई और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए. जिला कलेक्टर श्रीधर चेरुकुरी और पुलिस अधीक्षक शेल्के नचिकेत विश्वनाथ ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे. एसपी विश्वनाथ ने कहा कि मामले की जांच जारी है. उन्होंने यह भी बताया कि एक दूसरी एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसमें हिंदू पक्ष के कुछ लोगों के नाम शामिल हैं. हालांकि उन्होंने उस एफआईआर की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

AP Communal ClashKadapa ViolenceFIR against Muslims

Trending news

Pakistan Bangladesh Relation
पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच बड़ी डिफेंस डील की तैयारी, ढाका पहुंचा PAF दल
Turkey Plane Landing Gear Fire
नेपाल एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा: तुर्की विमान के लैंडिंग गियर में धुआं,सभी सुरक्षित
Trump on US Iran Ceasefire
'लाइफ सपोर्ट पर है सीजफायर', ईरान के प्रस्ताव पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान
Iranian War Plan On Pak Airbase
जंग के दौरान PAK ने बचाए थे ईरान के फाइटर प्लेन; ईरान- US तनाव के बीच उठे सवाल
Iranian War Plan On Pak Airbase
जंग के दौरान PAK ने बचाए थे ईरान के फाइटर प्लेन; ईरान- US तनाव के बीच उठे सवाल
Mumbai News
"मुल्ला का खाना सबके लिए"; नफरत के बी मुस्लिम नौजवान ने पेश की इंसानियत की मिसाल
mp news
भोपाल: हिंदू संगठनों का मुस्लिम लड़के पर कहर, गोबर पोता फिर अर्धनग्न कर निकाला जुलूस
jammu kashmir news
हिंदू बहुल बिहार-गुजरात में शराब बैन, तो मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं?
UP News
अब कहां रहेंगे भूले-भटके राहगीर; दालमंडी में तोड़ दिया गया वक्फ बोर्ड का मुसाफिर खाना
Uttar Pradesh news
शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान को मिली जमानत, क्या जेल से आएंगे बाहर?