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आंध्र प्रदेश डिप्टी सीएम पवन कल्याण पर जोक्स से मचा तूफान, कॉमेडियन रफीक को पुलिस ने पकड़ा

Andhra Pradesh Police arrested Muslim Comedian: आंध्र प्रदेश में कॉमेडियन रफीक की गिरफ्तारी ने अभिव्यक्ति की आजादी पर नई बहस छेड़ दी है. उन पर नेताओं पर जोक्स करने और स्टैंड-अप कॉमेडियन का समर्थन करने के आरोप हैं. इससे पहले अनुदीप काटिकाला नाम के कॉमेडियन को आंध्र प्रदेश पुलिस इसी तरह के आरोपों में गिरफ्तार कर चुकी है. रफीक पर पुलिस ने किन धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 17, 2026, 12:16 PM IST

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स्टैंड अप कॉमेडियन रफीक (फाइल फोटो)
स्टैंड अप कॉमेडियन रफीक (फाइल फोटो)

Andhra Pradesh News: हालिया कुछ सालों में देश के कई राज्यों में अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा लगाने के आरोप लगते रहे हैं. वहीं, अब एक स्टैंड-अप कॉमेडी की दुनिया के विवाद ने कानूनी मोड़ ले लिया है. मजाक और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच खींची जा रही इस नई लकीर में दो युवा कॉमेडियन रफीक और अनुदीप काटिकाला चपेट में आ गए. दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने अपने जोक्स के जरिए समाज और सियासत पर टिप्पणी करने की कोशिश की, लेकिन वही बातें उनके लिए भारी पड़ गई.

दरअसल, आंध्र प्रदेश पुलिस ने स्टैंड-अप कॉमेडियन रफीक को गिरफ्तार कर लिया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और टॉलीवुड एक्टर पवन कल्याण और राज्य के आईटी मंत्री नारा लोकेश पर जोक्स किए थे. यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है, जब इससे ठीक दो दिन पहले ही कॉमेडियन अनुदीप काटिकाला को भी इसी तरह के जोक्स के चलते गिरफ्तार किया गया था.

सियासत की रिपोर्ट के मुताबिक, रफीक के करीबी लोगों ने बताया कि अनुदीप की गिरफ्तारी (14 अप्रैल) के बाद रफीक के पुराने जोक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर फिर से वायरल होने लगे. इसके बाद रफीक पवन कल्याण के फैंस के निशाना पर आ गए. 16 अप्रैल को चिलकलूरु पुलिस स्टेशन की टीम उनके घर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया. हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि उस वक्त उनके साथ कोई वकील मौजूद था या नहीं.

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कॉमेडियन रफीक को फैंस ने किया ट्रोल
रफीक के मामले में विवाद यहीं नहीं रुका. सोशल मीडिया पर पवन कल्याण के कुछ समर्थकों ने उनके इंस्टाग्राम स्टोरी के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिनमें वह साथी कॉमेडियन अनुदीप के समर्थन में नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं कुछ लोगों ने उनका मोबाइल नंबर तक लीक कर दिया. इसके बाद उनके फोन पर मैसेज कर ट्रोल करने वालों की बाढ़ आ गई. बताया जा रहा है कि कई लोगों ने भद्दे और आपत्तिजनक मैसेज कर बदसलूकी भी की. 

बता दें, इससे पहले स्टैंडअप कॉमेडियन अनुदीप काटिकाला को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है. उन्हें इलाहाबाद से आंध्र प्रदेश की काकीनाडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्हें काकीनाडा ले जाया गया. इस कार्रवाई के बाद अनुदीप के परिवार के सदस्य भी वहां पहुंच गए. अनुदीप के खिलाफ  जन सेना पार्टी के कार्यकर्ता वेंकट कृष्णा ने शिकायत दर्ज कराई थी. वर्तमान में पवन कल्याण इसी जन सेना पार्टी के प्रमुख हैं.

आखिर जोक्स में क्या कहा गया था?
इस विवाद की शुरुआत तब हुई, जब अनुदीप का एक स्टैंड-अप वीडियो यूट्यूब पर वायरल हुआ. इसमें उन्होंने टॉलीवुड एक्टर राम चरण को "फेमिनिस्ट" कहा. जिसे उन्होंने तारीफ के तौर पर पेश किया, क्योंकि वे इस बात से परेशान नहीं दिखते कि उनकी बीवी उपासना उनसे ज्यादा अमीर हैं. इसके बाद उन्होंने पवन कल्याण के तलाक को लेकर भी मजाक किया और कहा कि लोगों को उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि उनकी पूर्व पत्नियों ने उन पर कभी किसी तरह के दुर्व्यवहार का आरोप नहीं लगाया. यह टिप्पणी उनके फैंस को नागवार गुजरी और सोशल मीडिया पर जमकर अनुदीप को ट्रोल करना शुरू कर दिया और धमकियां दी जाने लगीं.

वहीं, रफीक के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. यह वीडियो कब की है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. इस वीडियो में रफीक नारा लोकेश और दूसरे नेताओं पर तंज कसते हुए नजर आते हैं. एक वीडियो में उन्होंने पवन कल्याण के तलाक का भी जिक्र किया है. माना जा रहा है कि यही जोक्स विवाद की वजह बनी. फिलहाल यह साफ नहीं है कि रफीक पर किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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