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"टीपू सुल्तान चौराहा" नाम पड़ते ही कडप्पा में बवाल, दो समुदायों में जमकर पत्थरबाजी

Andhra Pradesh Communal Clash: आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में उस समय इलाके में तनाव फैल गया, जब एक चौराहे का नाम बदलने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए. बताया जा रहा है कि प्रशासन से इजाजत मिलने के बाद अलमासपेट चौराहे का नाम  "टीपू सुल्तान चौराहा" रखने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. हालांकि, पुलिस ने समय रहते हुए हालात को काबू में कर लिया और मौके पर बड़ी संख्या पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 09, 2026, 11:27 PM IST

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"टीपू सुल्तान चौराहे" का नाम बदलने को लेकर विवाद (PC-Siasat)
"टीपू सुल्तान चौराहे" का नाम बदलने को लेकर विवाद (PC-Siasat)

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में एक चौराहे का नाम बदलने को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि दो पक्ष भिड़ गए है. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और पत्थरबाजी शुरू हो गई. हालात बिगड़ते देख पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा.

यह पूरा मामला कडप्पा जिले के अलमासपेट चौराहे का बताया जा रहा है. यहां स्थानीय मुस्लिम समुदाय की ओर से चौराहे का नाम बदलकर "टीपू सुल्तान चौराहा" रखने का प्रस्ताव रखा गया था. मुस्लिम पक्ष का कहना था कि इसके लिए उन्हें प्रशासन की इजाजत भी मिली हुई है.

चौराहे का नाम बदलने की खबर जैसे इलाके में फैली, दक्षिणपंथी संगठन भड़क गए और वह सड़कों पर निकल कर इसका विरोध शुरू कर दिया. दक्षिणपंथी संगठन का कहना था कि चौराहे का नाम "हनुमान चौराहा" रखा जाना चाहिए. इसी बात को लेकर इलाके में माहौल धीरे-धीरे गर्म होने लगा और तनाव फैल गया. 

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार (9 मई) को विवाद अचानक बढ़ गया. बताया जा रहा है कि दक्षिणपंथी समर्थकों ने बगैर प्रशासन की इजाजत लिए चौराहे पर करीब 30 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा लगाने की कोशिश की. इस कदम से मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो गए. देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए.

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देखते ही देखते कुछ ही देर में विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई. मौके पर जोर-जोर से नारेबाजी भी होने लगी. तनाव इतना बढ़ गया कि पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने की कोशिश शुरू की. 

पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हालात धीरे धीरे बेकाबू हो गए. पत्थरबाजी के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर और दो सिपाही घायल हो गए. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया ताकि भीड़ को हटाया जा सके और हालात को काबू में किया जा सके.

इलाके में तनाव बढ़ता देख पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. प्रशासन ने अलमासपेट चौराहे और आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं. फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है. पुलिस लगातार हालात पर नजर रखे हुए है ताकि विवाद दोबारा न खड़ा हो. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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