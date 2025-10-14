Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2961675
Zee SalaamIndian Muslim

Anees Fatima बिहार की पहली महिला MLA,जिन्होनें देश के साथ लड़कियों को भी दिखाई आज़ादी की राह

Anees fatima bihar first woman MLA: अनीस फातिमा बिहार की पहली महिला और मुस्लिम विधायक थीं. वे एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षिका और समाज सुधारक भी थीं. उन्होंने गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में भी हिस्सा लिया, महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए काम किया, और खादी व स्वदेशी को अपनाया. लेडी इमाम एक स्वतंत्र उम्मीदवार थीं जिन्होंने 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. उनकी ज़िंदगी साहस, सेवा और नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा है

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Oct 14, 2025, 06:42 PM IST

Trending Photos

Anees Fatima बिहार की पहली महिला MLA,जिन्होनें देश के साथ लड़कियों को भी दिखाई आज़ादी की राह

Anees fatima biography: बिहार विधानभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. नामांकन प्रक्रिया और चुनाव प्रचार त्यौहारों के बीच बड़े ज़ोरो शोरों से चल रहा है. ऐसे में आज उन लोगों को याद किया जा रहा है, जिन्होंने बिहार के लिए बहुत सारे योगदान दिए है. इन्हीं में से एक मुस्लिम महिला अनीसा फातिमा हैं, जो बिहार की पहली खातून विधायक बनी थी. वह भाषण देने में इतनी माहिर थीं कि उन्हें लेडी इमाम के खिताब से भी नवाज़ा जा चुका था. वो पेशे से एक टीचर भी थी, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तहरीके आज़ादी में पूरे जोश-ओ- खरोश से के साथ शिरकत की थी. 
अनीस फातिमा की पैदाईश 1901 में पटना में हुई थी, ऐसे वक्त में जब महिलाओं की शिक्षा और अवामी ज़िंदगी में हिस्सेदारी बेहद कम थी. तब अनीस फातिमा की प्रारंभिक शिक्षा बदशाह नवाज रिज़वी स्कूल (मदरसा इस्लामिया) से पूरी हुई थी. बचपन से ही उनका तेज दिमाग और निडर स्वभाव उन्हें खास बनाता था, जो बाद में भारत की स्वतंत्रता संग्राम और उनकी सियासी यात्रा में उनकी पहचान बन गयी.

आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था पहला चुनाव
लेडी इमाम ने 1937 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. वो बिहार से चुनी गईं पहली महिला विधायक बनीं. वो अंजुमन तहरीक- ए-उर्दू संगठन की एक्टिव मेंबर थीं, जिसने बिहार में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा दिलाने के लिए मुहिम चलाया था. देश की आजादी के बाद भी उन्होंने बिहार में एजुकेशन के लिए खूब काम किया और वो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी से जुड़ी रहीं. 

जंगे आज़ादी में अहम क़िरदार
1920 में महात्मा गांधी के ज़रिए शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में अनीस फातिमा ने अहम रोल अदा किया. पटना में शराब की दुकानों के खिलाफ उन्होंने निडर होकर विरोध-प्रदर्शन किए, जो उस वक्त एक महिला के लिए साहसिक कदम था. उनकी प्रभावशाली भाषण कला और लीडरशिप स्किल ने कौमी सतह पर उन्हे अहम पहचान दिलाई. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उन्हें मोंटैगू-चेल्म्सफोर्ड सुधारों के विरोध में इंग्लैंड भेजी गई प्रतिनिधि मंडली में शामिल किया, जो उस वक्त एक मुस्लिम महिला के लिए शानदार कामयाबी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

1930 के नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने और गौरी दास ने पटना में तीन हजार से ज्यादा महिलाओं की जुलूस का नेतृत्व किया. ब्रिटिश सरकार के ज़रिए उन पर ₹201 का जुर्माना लगाया गया, जिसे उन्होंने न मानकर स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई.

अनीस फातिमा को जदीद बिहार या नया बिहार की नींव रखने वालों में से एक माना जाता है. अनीस फातिमा की शादी सर सैयद अली इमाम से हुई थी. ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जब बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक बुराई खूब प्रचलन में थीं, अनीस फातिमा ने उस वक्त इसके खिलाफ आवाज उठाई थी.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Anees FatimaLady ImamMuslim Women LeaderSalaam Newsmuslim news

Trending news

Anees Fatima
Anees Fatima बिहार की पहली महिला MLA,जिन्होनें देश के साथ लड़कियों को भी दिखाई आज़ादी
Muslim Women on Burqa
वोट डालते वक्त नकाब हटाने का आदेश, मुस्लिम महिलाओं ने जताई आपत्ति; SP ने दी चेतावनी
Uttar Pradesh Crime News
मुजफ्फरनगर में मुंतलिब की पीट-पिटकर हत्या, बाइक टक्कर के बाद चल रही थी दुश्मनी
Azam Khan news
'नहीं लूंगा Y कैटेगरी सुरक्षा...', आजम खान ने आखिर ऐसा क्यों कहा? जानें पूरा मामला
Bangladesh news
बांग्लादेश में इस्लामिक पार्टियों की हुंकार, यूनुस सरकार के खिलाफ फूंका बिगुल
Pakistan News
Pakistan एयर फॉर्स ने बलूचिस्तान में की बमों की बारिश, बिछ गई लोगों की लाशें
MP Udit Raj on Asaduddin Owaisi
बिहार चुनाव में INDIA गठबंधन को जीरो पर आउट कर देंगे ओवैसी; बदले के लिए बनाया प्लान!
Mohammad Arif
Bollywood में मिली शोहरत और इज्ज़त, फिर भी सब कुछ छोड़ मौलाना बन गया ये एक्टर
Muslim Women make diya
दिवाली पर आर्थिक बहिष्कार के बीच मुस्लिम महिलाओं ने पेश की धार्मिक सौहार्द की मिसाल
NCPUl
Urdu के सहारे क्या हो रहा सावरकर का प्रचार? NCPUL पर उठे बड़े सवाल