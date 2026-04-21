आतंक के खिलाफ एकजुट हैं हम; पहलगाम हमले की बरसी पर कश्मीरियों का संदेश

Anniversary of Pahalgam Terror Attack: 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था. इस हमले के दौरान जम्मू-कश्मीर के आम आवाम ने दिल जीत लेने वाले काम किए. जम्मू-कश्मीर की मस्जिदों और आम घरों में वहां के लोगों ने पीड़ित पर्यटकों को शरण दिया और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी. इसके साथ ही बैसरन घाटी में पर्यटकों को बचाने के लिए आतंकियों से लड़ते हुए जम्मू-कश्मीर के सैय्यद आदिल हुसैन शाह ने अपनी जान गंवा दी. जम्मू-कश्मीर के लोगों ने इस आतंकी हमले की निंदा की और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया. इस आतंकी हमले की पहली बरसी में एक दिन बाकी है. इस बीच जम्मू-कश्मीर के डोडा शहर में लोगों ने पहलगाम हमले की घटना को याद किया. उन्होंने इस मौके पर अपना दुख व्यक्त किया.

डोडा शहर में लोगों ने पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और पाकिस्तान-समर्थित हिंसा के प्रति अपना कड़ा विरोध व्यक्त किया. डोडा शहर के एक स्थानीय निवासी परवेज़ अहमद ने इस हमले को बेहद दुखद और इस इलाके की संस्कृति के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा, "सबसे पहले तो, यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी. जम्मू-कश्मीर ने ऐसी घटनाओं को कभी स्वीकार नहीं किया है. पहलगाम हमले के बाद, आपने देखा होगा कि कैसे पूरा जम्मू-कश्मीर सड़कों पर उतर आया था और इसका ज़ोरदार विरोध किया था."

परवेज ने कहा, "पहलगाम में जो हमला हुआ था, वह पूरी तरह से गलत था, जब भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जम्मू और कश्मीर ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया है और हमेशा उनका कड़ा जवाब दिया है." उन्होंने बताया कि हमले के बाद कई महीनों तक जनजीवन अस्त-व्यस्त रहा, जिसका सबसे ज़्यादा असर पर्यटन पर पड़ा, जो इस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. होटल मालिकों, टैक्सी ड्राइवरों और पर्यटकों पर निर्भर रहने वाले दूसरे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. इसके बावजूद, उन्होंने याद दिलाया कि कैसे लोगों ने कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए और कड़ी कार्रवाई की मांग की.

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एक और स्थानीय निवासी आदिल सूफी ने भी पहगाम हमले को लेकर ऐसी ही भावनाएं ज़ाहिर कीं. उन्होंने इस हमले को सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने और इस इलाके के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की एक कोशिश के तौर पर देखा. उन्होंने कहा, "मुझे याद है, मैं घर गया और सोशल मीडिया पर एक ऐप खोला, जो पहली तस्वीर मैंने देखी, वह दिल तोड़ देने वाली थी; एक ऐसी तस्वीर जो आज भी मुझे उस घटना की याद दिलाती है. उसमें एक नवविवाहित जोड़ा दिख रहा था; पति मृत पड़ा था, और दुल्हन उसके पास बैठी थी.