संभल में एक और मस्जिद पर मंडरा रहा बुल्डोज़र का खतरा; कमिटी को मिला अल्टीमेटम!

नई दिल्ली: उत्तर परदेश के संभल जिले की जामा मस्जिद विवाद के सामने आने के बाद हर रोज़ वहां मस्जिद, मजार , मदरसे को लेकर कोई न कोई विवाद सामने आ जा रहा है. अबतक यहाँ दर्जनों से ज्यादा मदरसे गिराए जा चुके हैं. कब्रिस्तान पर सरकार का कब्ज़ा हो चुका है, और मस्जिदों पर विवाद है कि ये सरकारी ज़मीन कब्ज़ा कर बनाई गई है.

संभल की एक और मस्जिद अब निशाने पर है. संभल तहसील के कसेरुआ गांव में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद और मकानों का निर्माण किए जाने का मामला अब सामने आया है. राजस्व विभाग की टीम ने मकामी सतह पर इसकी जांच की है, और अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कब्रिस्तान के लिए आरक्षित जमीन पर मस्जिद और कई मकानों के गैर कानूनी तौर पर किए गए हैं.

जांच के दौरान मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने कब्रिस्तान वाली जमीन का कोई वैध दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किया. इससे पहले मस्जिद कमेटी ने दावा किया था कि यह जमीन कब्रिस्तान की नहीं है, बल्कि मस्जिद की ज़मीन है, लेकिन राजस्व विभाग की जांच में यह दावा साबित नहीं हो पाया.

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मस्जिद कमिटी का दावा फेल होने के बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने के लिए मस्जिद इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर अल्टीमेटम दिया है. प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, कब्रिस्तान की जमीन पर बनी मस्जिद और दीगर अवैध मकानों पर जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही अवैध कब्जा करने वालों से जुर्माना भी वसूला जा सकता है.

गौरतलब है कि संभल में सरकार लगातार अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इसके निशाने पर ज़्यादातर मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान और मुस्लिम धार्मिक इमारतें हैं. इसलिए कई बार सरकार पर ये इलज़ाम भी लगाए जाते हैं कि सरकार दुर्भावना से ग्रस्त होकर मुस्लिम धार्मिक ढांचों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. लेकिन कई ऐसी मस्जिदें भी सामने आई हैं, जिसे मुसलमानों ने खुद तोड़ दिया है, जिनपर सरकार का दावा था कि ये बिना अनुमति के सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी. वहीं, अवैध मजारों पर भी कार्रवाई की गई, जिनमें से ज़्यादातर मज़ारों के प्रबंधन उसके वैध होने के दस्तावेज़ दिखाने में नाकाम रहे हैं.

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