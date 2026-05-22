कडप्पा हिंसा में मुसलमानों पर "सेलेक्टिव एक्शन"? APCR रिपोर्ट ने खोली आंध्रा पुलिस की पोल

Kadapa Violence Update: आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के अलमासपेट शहर में बीते दिनों सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी. इस मामले में पुलिस ने ताबतोड़ कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था. हालांकि, अब पुलिस के जरिये इस मामले की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

इसकी वजह यह है कि नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) ने कडप्पा सांप्रदायिक हिंसा को लेकर एक जांच रिपोर्ट जारी किया है. रिपोर्ट में APCR ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके बाद पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

APCR के जरिये जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई की गई, हिरासत में प्रताड़ना दी गई और पुलिस का रवैया भेदभावपूर्ण रहा. "सेलेक्टिव जस्टिस: डिटेंशन, टॉर्चर एंड रिलीजियस टारगेटिंग" नाम की इस रिपोर्ट में 9 मई को कडप्पा के अल्मासपेट सर्कल में हुई झड़प की पूरी घटना, पुलिस कार्रवाई, एफआईआर, गिरफ्तारियों और हिरासत में कथित तौर पर की गई बदसलूकी की जांच की गई है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, विवाद की शुरुआत एक चौराहे के नाम को लेकर हुई. यह तनाव "टीपू सुल्तान सर्कल" और "हनुमान सर्कल" नाम को लेकर बढ़ा. बताया जा रहा है कि इस साल की शुरुआत में कडप्पा नगर निगम ने चौराहे का नाम बदलकर "टीपू सुल्तान सर्कल" करने का प्रस्ताव पारित किया था. हालांकि, इसे अभी तक आखिरी मंजूरी नहीं मिली है.

APCR का कहना है कि हनुमान जयंती के दौरान कुछ बैनरों में चौराहे को "हनुमान सर्कल" बताया गया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 9 मई की सुबह मुस्लिम समुदाय के लोग प्रशासन के जरिये प्रस्तावित "टीपू सुल्तान सर्कल" नाम के समर्थन में बैनर लगाने के लिए वहां पहुंचे थे. ये देखकर उसी समय भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े कई नेता विरोधी बैनरों के साथ मौके पर पहुंच कर हंगामा करना शुरू कर दिया.

रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने और हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में हालात बिगड़ गए और झड़पें शुरू हो गईं. इसके बाद इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया. जांच के बाद APCR ने आरोप लगाया है कि हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई एकतरफा दिखाई दी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम नौजवानों की चुनिंदा गिरफ्तारियां की गईं और हिरासत के दौरान उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की घटनाएं हुईं. संगठन ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कडप्पा हिंसा का मामला फिर चर्चा में आ गया है. आंध्र प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन के जरिये इस रिपोर्ट को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.