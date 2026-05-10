बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा का नंगा नाच, मस्जिदें और मुसलमान बने निशाना!

West Bengal Violence News: पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोग दहशत में हैं. राज्य के कई जिलों में मुस्लिम परिवारों के लिए डर, हमले और बर्बादी के दिन शुरू हो गए. कहीं मस्जिदों पर हमला हुआ, कहीं दुकानों में तोड़फोड़ की गई, तो कहीं घरों को निशाना बनाया गया.

कई इलाकों में मुसलमानों ने आरोप लगाया कि जुलूसों और भीड़ की शक्ल में असामाजिक तत्वों ने हमला किया, जिसमें उनके जान-माल सुरक्षित नहीं रहे. इन घटनाओं ने राज्य में रहने वाले कई परिवारों को दहशत और गहरे सदमे में डाल दिया है.

एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. APCR की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पश्चिम बंगाल में मुसलमानों और उसके सियासी विरोधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा, डराने-धमकाने और हमलों की घटनाएं सामने आईं हैं.

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APCR ने रिपोर्ट में आगे कहा कि यह घटनाएं 4 मई से 7 मई के बीच पश्चिम बंगाल के कम से कम आठ जिलों में हुईं. इस रिपोर्ट में कुल 34 अलग-अलग घटनाओं का जिक्र किया गया है. सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में कूचबिहार, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता महानगर क्षेत्र, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, मालदा और बीरभूम शामिल बताए जा रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, हिंसा में कम से कम दो लोगों की मौत हुई है. इनमें एक मुस्लिम नौजवान भी शामिल था, जिसकी मौत कूचबिहार के गोसानिमारी इलाके में मस्जिद को बचाने की कोशिश के दौरान हुई है. APCR ने आरोप लगाया कि कई जगह सियासी जुलूसों और झड़पों के दौरान मस्जिदों को निशाना बनाया गया. रिपोर्ट में कूचबिहार, हावड़ा, बारासात, मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना की मस्जिदों पर हमले का जिक्र किया गया है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, गोसानिमारी इलाके में "जय श्री राम" के नारे लगाते हुए विजय जुलूस के दौरान मस्जिद पर हमला किया गया. वहीं नंदीना और अबुतरा गांवों में मुस्लिम परिवारों के घरों में भीड़ के जरिये तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगाया गया है.

इसी बीच हावड़ा के उलुबेरिया इलाके से भी हमले की खबर सामने आई. बताया जा रहा है कि 5 मई को चुनावी जीत के बाद कथित तौर पर हिंदूवादी संगठनों और समर्थकों ने मुस्लिम बहुल बाजार पर हमला कर कई दुकानों में तोड़फोड़ की. इस घटना के बाद इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन घटनाओं ने राज्य में सांप्रदायिक माहौल को और बिगाड़ दिया. कई प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे अब भी डर और दहशत के साये में जी रहे हैं. कई लोगों को अपने परिवार की सुरक्षा का डर सता रहा है.

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