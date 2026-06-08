राज्य चुनें
Muslim Discrimination Cases: ईद-उल-अजहा यानी बकरीद जैसे पाक और मुकद्दस त्यौहार के दौरान जब लोग इबादत, कुर्बानी और आपसी मेल-मिलाप में व्यस्त थे, उसी समय देश के अलग-अलग हिस्सों से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, धमकी, उत्पीड़न और नफरत फैलाने वाली घटनाओं की खबरें भी सामने आईं.
नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि बकरीद के आसपास देशभर में मुसलमानों के खिलाफ बड़ी पैमाने पर नफरत से जुड़ी घटनाएं हुईं, और इस दौरान तीन लोगों की मौत हो गई.
APCR की इस रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल बकरीद के आसपास मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच और हिंसा से जुड़ी 46 घटनाएं दर्ज की गई. बताया जा रहा है कि इनमें से 30 सीधे तौर पर बकरीद से जुड़ी थीं. इनमें कुर्बानी, पशुओं के परिवहन, ईद की नमाज और सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों को लेकर विवाद और टकराव देखने को मिले.
रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 मई से 29 मई के बीच हुई इन घटनाओं से जाहिर होता है कि ईद के दौरान मुसलमानों के मजहबी परंपराओं को करने के लिए लोगों डर बढ़ता जा रहा है. APCR के मुताबिक, इस अवधि में तीन मुसलमानों की जान चली गई.
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गुजरात में गोहत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्श को हिरासत में पुलिस के जरिए कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई की गई. इससे बुजुर्ग की मौत हो गई. वहीं असम में दो मुस्लिम नौजवानों की कथित तौर पर भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. उन पर पशु चोरी का आरोप लगाया गया था. बकरीद पर पुलिस प्रताड़ना और मॉब लिंचिंग की घटना के बाद अल्पसंख्यकों में दहशत फैल गई.
रिपोर्ट में यह भी ज़िक्र किया गया है कि असम की यह घटना राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा पशु तस्करी के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस" की नीति दोहराने के एक दिन बाद हुई. एपीसीआर के मुताबिक, हालिया 46 घटनाओं में से 32 मामलों में लोगों को धमकाने और परेशान करने की शिकायतें सामने आई हैं. इसके अलावा छह मामलों में नफरत फैलाने वाले बयान दिए गए. तीन मामलों में जिस्मानी हमले किए गए और तीन में संपत्तियों पर हमले का भी जिक्र किया गया.
APCR का कहना है कि ज्यादातर घटनाएं पशु तस्करी, गोहत्या या जानवरों को लाने ले जाने के दौरान हुईं. इसी कड़ी में हरियाणा में दो मुस्लिम नौजवानों के साथ कथित मारपीट की गई और उन पर पशु तस्करी का आरोप लगाकर उन्हें गोमूत्र पीने के लिए मजबूर किया गया.
इसी तरह तेलंगाना में कथित तौर पर कुछ लोगों ने एक ट्रक पर हमला कर दिया. इस दौरान दक्षिणपंथी संगठनों की पिटाई से तीन मुस्लिम नौजवान घायल हो गए. हालांकि, बाद में पता चला कि ट्रक में पशु नहीं बल्कि प्लाईवुड लदा हुआ था. रिपोर्ट में कहा गया है कि बकरीद के दौरान हुई कई घटनाओं में कथित गौरक्षा के नाम पर की जाने वाली निगरानी और हिंसा एक सामान्य पैटर्न के रूप में सामने आई. जो लगातार हो रही हैं.
रिपोर्ट में APCR ने कुछ राज्यों में ईद-उल-अजहा के दौरान लगाए गए प्रशासनिक पाबंदियों पर भी सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, कई जगहों पर जानवरों की कुर्बानी, उनके ट्रांसपोर्टेशन, अवशेषों के निपटान और सार्वजनिक स्थानों पर ईद की नमाज को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए. रिपोर्ट का दावा है कि इस तरह से उठाए गए सख्त कदमों और सियासी बयानों के जरिये मुसलमानों के मजहबी रस्मों को कानून व्यवस्था के चुनौती के रूप में पेश किया गया.
रिपोर्ट में देश के अलग-अलग हिस्सों में ईद की नमाज के विरोध का भी जिक्र किया गया है. इनमें ताजमहल के आसपास नमाज का विरोध, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर आपत्तियां और महाराष्ट्र में कल्याण में इसी तरह की घटना का जिक्र किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कल्याण में ईद की नमाज के दौरान दक्षिणपंथी संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया.
एपीसीआर ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कुछ लोगों ने त्योहार के दौरान मुसलमानों के मजहबी परंपराओं के विरोध में अभियान चलाया. रिपोर्ट में महाराष्ट्र की कुछ घटनाओं का हवाला दिया गया है, जहां नेताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर कुर्बानी के जानवरों के रखने का विरोध किया. इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासन पर पहले से दी गई इजाजत वापस लेने का दबाव बनाया.
संगठन ने यह भी दावा किया है कि कुछ घटनाओं का मकसद सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था. रिपोर्ट में मेरठ की एक घटना का जिक्र किया गया है, जिसमें एक शख्स पर आरोप है कि उसने अपने ही घर के बाहर मांस रखा और फिर बाद में इसकी शिकायत पुलिस को दी. हालांकि, पुलिस की जांच में आरोपी की साजिश का पर्दाफाश हो गया, लेकिन पुलिस ने सख्त कार्रवाई की बजाय उसे महज चेतावनी देकर छोड़ दिया.
रिपोर्ट के आखिरी में एपीसीआर ने कहा कि इन घटनाओं का पैटर्न यह दर्शाता है कि ईद-उल-अजहा के दौरान मुसलमानों के जरिये मजहबी परंपराओं की अदायगी के दौरान डराने धमकाने का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की गई. APCR ने इस तरह के मामले में दोषियों की जवाबदेही तय करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाने की मांग की है.