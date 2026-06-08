Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /बकरीद पर भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थमी हिंसा और नफरती मुहिम, APCR ने एक-एक कर गिनाईं घटनाएं

बकरीद पर भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थमी हिंसा और नफरती मुहिम, APCR ने एक-एक कर गिनाईं घटनाएं

APCR on Anti Muslim Hate Incidents: एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और हेट स्पीच के मामलों को लेकर एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ बकरीद के आसपास दक्षिणपंथी संगठनों ने माहौल खराब करने की कोशिश की और इस दौरान 46 नफरत से जुड़ी घटनाएं सामने आईं. इस दौरान तीन लोगों की मौत हो गई.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 08, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:18 PM IST
बकरीद पर भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थमी हिंसा और नफरती मुहिम, APCR ने एक-एक कर गिनाईं घटनाएं
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बकरीद पर भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थमी हिंसा और नफरती मुहिम, APCR का बड़ा खुलासा
Eid ul Adha 202616 min ago
2
West Bengal news1 hr ago
3
Rajasthan news2 hrs ago
4
Middle East Tension3 hrs ago
5
middle east news3 hrs ago