रिपोर्ट में यह भी ज़िक्र किया गया है कि असम की यह घटना राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा पशु तस्करी के खिलाफ "जीरो टॉलरेंस" की नीति दोहराने के एक दिन बाद हुई. एपीसीआर के मुताबिक, हालिया 46 घटनाओं में से 32 मामलों में लोगों को धमकाने और परेशान करने की शिकायतें सामने आई हैं. इसके अलावा छह मामलों में नफरत फैलाने वाले बयान दिए गए. तीन मामलों में जिस्मानी हमले किए गए और तीन में संपत्तियों पर हमले का भी जिक्र किया गया.