उम्मीद पोर्टल से आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को बड़ा फायदा; बढ़ गई 15 हजार एकड़ जमीन!

Andhra Pradesh Waqf Board News: आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड (APWB) की जमीनी संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ है. सत्यापन और रिकॉर्ड के बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण के बाद वक्फ बोर्ड ने लगभग 15,000 एकड़ अतिरिक्त जमीन अपने रिकॉर्ड में जोड़ा है. इसके साथ ही पूरे प्रदेश में वक्फ भूमि का कुल रकबा बढ़कर 81,000 एकड़ हो गया है.

मंगलवार (16 दिसंबर) को अपने कार्यकाल के एक साल पूरे होने के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन एसके अब्दुल अजीज ने प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा कि वक्फ भूमि में यह बढ़ोतरी राज्य सरकार की वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाती है. इस मौके अब्दुल अजीज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान का जिक्र कर वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों को कड़ी चेतावनी दी. इस बयान में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि "वक्फ की एक इंच जमीन पर भी अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए."



वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल अजीज ने कहा कि वक्फ बोर्ड मुख्यमंत्री के इस निर्देश को पूरी सख्ती के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. चेयरमैन के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के पहले के रिकॉर्ड में कुल 65,800 एकड़ जमीन वक्फ के रूप में दर्ज थी. हालांकि, बाद में रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, इनाम रजिस्टरों, आरएसआर दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड की गहन जांच की गई. इस जांच के दौरान अतिरिक्त वक्फ जमीन की पहचान हुई, जिससे कुल रकबा 81,000 एकड़ से ज्यादा हो गया.

अब्दुल अजीज ने बताया कि अब राज्य की सभी वक्फ भूमि और संपत्तियों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है और उनके सटीक विवरण ऑनलाइन उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि इससे कानूनी विवादों में वक्फ बोर्ड की स्थिति और मजबूत होगी. पिछले एक साल के दौरान वक्फ बोर्ड ने करीब 953 एकड़ वक्फ भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किए हैं. इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 2,000 करोड़ रुपये बताई गई है. इनमें से अब तक 53 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है, जबकि बाकी बची जमीनों को लेने की कोशिश की जा रही है.

आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल अजीज ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड कोई व्यावसायिक संस्था नहीं है, लेकिन अपनी संपत्तियों के रखरखाव और सुरक्षा के लिए पर्याप्त आय की जरूरत होती है. वर्तमान में वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का सिर्फ 7 फीसदी हिस्सा ही बोर्ड को मिलता है, जबकि बाकी राशि संबंधित संस्थानों को जाती है. उन्होंने कहा कि यह 7 फीसदी हिस्सा वक्फ संपत्तियों के प्रभावी रखरखाव के लिए काफी नहीं है. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों की सुरक्षा, राजस्व बढ़ाने और मुस्लिम समुदाय के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर अधिक जोर देगा.

