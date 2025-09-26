Araria: दांत तोड़े और पर्स छीना; ओवैसी के प्रोग्राम से लौट रहे पत्रकार मुनव्वर पर हमला

Araria News: बिहार के अररिया से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां मुनव्वर नाम के एक पत्रकार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक घटना गुरुवार की है और वह असदुद्दीन ओवैसी का एक प्रोग्राम कवर करने के बाद अपने घर लौट रहे थे.

अररिया में पत्रकार पर हमला

भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला मारपीट और लूटपाट का है. असदुद्दीन ओवैसी का एक प्रोग्राम कवर करने के बाद मुनव्वर करीब 8 बजे अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान तीन बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक करते हुए रोक लिया. ऐसा करते देख मुनव्वर काफी घबरा गए. तीनों बाइक से उतरे और अचानक पत्रकार पर अटैक कर दिया. जिसमें उनके तीन दांत टूट गए.

बंदूक के साथ थे बदमाश

मुनव्वर का आरोप है कि बदमाशों के पास हथियार थे. बदमाशों ने उनके पास से मोबाइल और पर्स लूटा और मौके से फरार हो गए. उन्होंने बताया उनमें से एक शख्स के पास बंदूक थी. बीच में बैठे एक शख्स ने मास्क पहना हुआ था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महल गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अब आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं.

स्थानीय पत्रकार संगठनों ने की निंदा

स्थानीय पत्रकार संगठनों में इस घटना को लेकर आक्रोश है. उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. थानाध्यक्ष का कहना है कि मामले को दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी.

आपको बता दें, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त बिहार के सफर पर हैं. वह अलग-अलग जगहों पर जाकर लोगों को खिताब कर रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं. जिसकी, तस्वीरें वह लगातार अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं.