Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2963823
Zee SalaamIndian Muslim

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को मारने की साजिश नकाम, पुलिस ने दो शूटरों को दबोचा

Comedian Munawar Faruqui: कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जान से मारने के लिए दो शूटरों ने साजिश रची थी. इस बात का खुलासा पुलिस ने किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:04 AM IST

Trending Photos

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को मारने की साजिश नकाम, पुलिस ने दो शूटरों को दबोचा

Comedian Munawar Faruqui: फेमस कॉमेडियन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुनव्वर फारूकी को जान से मारने की साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के दो शूटरों, राहुल रामफल और साहिल रमेश कुमार को गिरफ्तार किया है.

पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्होंने सितंबर 2025 में मुंबई के डोंगरी और बांद्रा इलाकों में मुनव्वर के घरों की रेकी की थी. इसके बाद बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान उन पर हमला करने की योजना बनाई गई, जो आखिरी समय में विफल हो गई.

दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ साझा की है. पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर रोहित गोदारा के दोनों शूटरों ने 10 से 15 सितंबर के बीच मुनव्वर के डोंगरी स्थित पुराने घर की रेकी की, जहां वह कभी-कभी आते थे. इस दौरान उन्हें मुनव्वर के बांद्रा वाले नए घर की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने वहां भी रेकी की. हालांकि, मुंबई में हमले के लिए सही मौका न मिलने की वजह से शूटरों ने योजना को अंजाम नहीं दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस के इनपुट्स के आधार पर जांच तेज कर दी गई है. दोनों शूटरों ने अपने आका रोहित गोदारा को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसने बेंगलुरु में हमले की साजिश रची. शूटरों को पता था कि मुनव्वर बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं. 15 से 20 सितंबर के बीच उन्होंने कार्यक्रम स्थल और मुनव्वर की गाड़ी की रेकी की. लेकिन, ऐन वक्त पर मुनव्वर की गाड़ी बदलने और शूटरों के बीच तालमेल की कमी की वजह से हमले की योजना नाकाम हो गई.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दोनों शूटरों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है. यह घटना मुनव्वर की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है. पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ इस साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर दी है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Comedian Munawar FaruquiMunawar Faruqui Security Threatminority newsToday News

Trending news

UP News
संभल हिंसा केस में मुल्ला अफरोज पर लगा NSA, गुलाम और वारिस पर गिरेगी गाज!
gaza war
सड़कों पर निकले हमास के लड़ाके, गज़ा पर फिर से किया कंट्रोल, डर से कांप रहा इजरायल
Gaza News
गज़ा में फिर से नरसंहार करने की योजना बना रहा इजरायल,रक्षा मंत्री ने दी हमास को धमकी
Telangana NEWS
हैदराबाद: ससुराल वाले करते थे तंग, घर में घुसने से रोकने पर बहू ने उठाया खौफनाक कदम
Islamophobic Tool
AI बना नफरत का औजार, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए गढ़े जा रहे फेक नैरेटिव्स
Pakistan News
पाकिस्तान में आतंक का कहर जारी, पोलियो ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी की हत्या
Pakistan News
पाकिस्तानी सेना और ISI के बीच बढ़ रहा तनाव, इस वजह से मुनीर की पकड़ हो रही ढीली
Iqra Hasan news
सांसद इकरा हसन का छलका दर्द; "मुझे मुल्ली और आतंकी तक कहा गया"
Pakistan Afghanistan Conflict
तालिबान की वापसी पर नाचने वाला PAK, आज अपनी 'यारी' वाली बीमारी से क्यों जूझने लगा?
Pakistan Afghanistan Conflict
खूनी संघर्ष के बाद पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान, फिर भी तनाव जारी