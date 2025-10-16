कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को मारने की साजिश नकाम, पुलिस ने दो शूटरों को दबोचा

Comedian Munawar Faruqui: फेमस कॉमेडियन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुनव्वर फारूकी को जान से मारने की साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के दो शूटरों, राहुल रामफल और साहिल रमेश कुमार को गिरफ्तार किया है.

पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्होंने सितंबर 2025 में मुंबई के डोंगरी और बांद्रा इलाकों में मुनव्वर के घरों की रेकी की थी. इसके बाद बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान उन पर हमला करने की योजना बनाई गई, जो आखिरी समय में विफल हो गई.

दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ साझा की है. पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर रोहित गोदारा के दोनों शूटरों ने 10 से 15 सितंबर के बीच मुनव्वर के डोंगरी स्थित पुराने घर की रेकी की, जहां वह कभी-कभी आते थे. इस दौरान उन्हें मुनव्वर के बांद्रा वाले नए घर की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने वहां भी रेकी की. हालांकि, मुंबई में हमले के लिए सही मौका न मिलने की वजह से शूटरों ने योजना को अंजाम नहीं दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस के इनपुट्स के आधार पर जांच तेज कर दी गई है. दोनों शूटरों ने अपने आका रोहित गोदारा को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसने बेंगलुरु में हमले की साजिश रची. शूटरों को पता था कि मुनव्वर बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं. 15 से 20 सितंबर के बीच उन्होंने कार्यक्रम स्थल और मुनव्वर की गाड़ी की रेकी की. लेकिन, ऐन वक्त पर मुनव्वर की गाड़ी बदलने और शूटरों के बीच तालमेल की कमी की वजह से हमले की योजना नाकाम हो गई.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दोनों शूटरों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना है. यह घटना मुनव्वर की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती है. पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ इस साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर दी है.