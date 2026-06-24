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Arshad Madani on Jihad: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में रुड़की के पास एक छोटे से शहर कलियर में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना सैयद अरशद मदनी पहुंचे. वहां राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने के दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, जिससे बवाल मचा हुआ है. जमीयत चीफ ने कहा, "1803 में, जब देश औपनिवेशिक शासन के अधीन था, तब देश की आजादी के लिए 'जिहाद' का आह्वान किया गया था. इसलिए देश को आजाद कराने के लिए सभी मुसलमानों का जिहाद करना ज़रूरी था."
दरअसल, अरशद मदनी ने 23 जून को उलेमा, हाफिज-ए-कुरान और मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए देश में सामाजिक सौहार्द, लोकतंत्र और धार्मिक आजादी जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, "1803 में जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, तब देश को आजाद कराने के लिए जिहाद का आह्वान किया गया था." उन्होंने आगे कहा, "उस समय हर मुसलमान का कर्तव्य था कि वह गुलामी के खिलाफ इस संघर्ष में हिस्सा ले. आजादी की यह लड़ाई मदरसों से शुरू हुई थी और जो लोग इस इतिहास को नहीं जानते, वे इसके बारे में अनजान हैं."
'देश की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों की भूमिका'
देश की आजादी की लड़ाई में मुसलमानों और मस्जिदों की भूमिका पर जोर देते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ ने कहा, "नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा केंद्र सरकार उन्हीं मस्जिदों को गिरा रही है. आजादी के बाद सत्ता में बैठे लोगों ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. एक के बाद एक सरकारों ने मुस्लिम समुदाय को दंगों और अशांति में उलझाए रखा, लेकिन मौजूदा सरकार न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि खुद इस्लाम के भी खिलाफ है. बुलडोजर की मदद से हमारे धार्मिक स्थलों को गिराया जा रहा है."
मुसलमानों को दी नसीहत
उन्होंने कहा कि देश की आजादी और उसकी तरक्की में मुसलमानों का अहम योगदान रहा है. मौलाना मदनी ने कहा कि देश प्यार और सद्भाव से ही चल सकता है, फिर भी आज मस्जिदों और मदरसों को गिराया जा रहा है और मुसलमान मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि मुसलमानों ने देश को क्या दिया है और आज देश बदले में उन्हें क्या दे रहा है. कोई भी देश प्यार और स्नेह के बिना जिंदा नहीं रह सकता. मैं सभी से अपील करता हूं. अगर आप देश से प्यार करते हैं, तो नफरत की राजनीति छोड़ दें और प्यार की राजनीति को ज़िंदा रखें."
'मुसलमानों के तोड़े जा रहे हैं घर'
उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वे सभी के साथ प्यार और भाईचारे से रहें, क्योंकि यही देश के प्रति वफादारी की असली कसौटी है. ऐसा न करने का मतलब है कि कोई व्यक्ति देश के प्रति वफादार नहीं है. उन्होंने याद दिलाया कि जब पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई थी, तो जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों को खाना मुहैया कराया था. लेकिन आज, उन्हीं मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं और मदरसे बंद किए जा रहे हैं.