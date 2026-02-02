Arshad Madni: हम यहीं पैदा हुए यहीं दफ्न होंगे, जो देश छोड़कर जा रहे उनके बारे में भी सोचे सरकार

Advertisement
Zee SalaamIndian MuslimArshad Madni: हम यहीं पैदा हुए यहीं दफ्न होंगे, जो देश छोड़कर जा रहे उनके बारे में भी सोचे सरकार

Arshad Madni: जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार यहाँ मुसलमानों के पीछे पड़ी है, अपने ही मुल्क के लोगों को बांग्लादेशी बताकर उन्हें परेशान कर रही है. सरकार को कभी उन लाखों हिन्दुस्तानियों के बारे में भी सोचना चाहिए जो अपने ही देश से अपनी ज़मीन- जायदाद बेचकर विदेशों में जाकर बस रहे हैं.

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 02, 2026, 05:54 PM IST

अरशद मदनी, प्रेसिडेंट- जमीयत उलेमा-ए-हिंद
बेंगलुरु: भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रहे भेदभाव के मामले को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी लगातार मुखर रहे हैं, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं. 

उन्होंने कहा है कि हमारे देश में मुसलमानों का कत्ल भी होता है, उनके घरों में आग भी लगाई जाती है. हमारे ही देश में लोगों को एंटी-नेशनल कहा जाता है, और उन पर बुलडोज़र चलाए जाते हैं. अपने ही देश के लोगों को बांग्लादेशी बताकर मारा- पीटा जा रहा है. उन्हें परेशान किया जा रहा है. उन्हें जबरन बांग्लादेश भेज दिया जाता है. उन्होंने कहा कोई पागल ही होगा, जो अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे देश आएगा.बंगाली और बांग्लादेशी दोनों की भाषा एक है. इसलिए उन्हें आसानी से निशाना बना दिया जाता है. ऐसी हालत में देश का मुसलमान क्या करेगा कैसे रहेगा? 

मदनी ने कहा, यह देश हमारा है; हम यहीं पैदा हुए हैं, और हो सकता है कि हम इसी देश में मरेंगे और इसी की मिटटी में दफ़न हो जाएंगे.उन्होंने कहा ये समझना होगा सभी को कि इस देश का मुसलमान और हिंदू सब बराबर है. सभी को मिल-जुलकर यही रहना है.    

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट अरशद मदनी ने कहा, " देश के लाखों हिंदू हर साल अपनी दौलत और प्रॉपर्टी लेकर तुर्की, सिंगापुर, कनाडा या ब्रिटेन जैसे देश चले जा रहे हैं. आखिर वो अपना देश छोड़कर क्यों चले जाते हैं,जहां भी उन्हें मौका मिलता है? यह सोचने वाली बात है. लोग क्यों छोड़कर भाग रहे हैं? उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए. सरकार को पहले उन्हें रोकना चाहिए." 

मदनी इस बात को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में देश से लगभग 20 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाकर बस गए हैं. इनमे सबसे ज्यादा संख्या कारोबारी लोगों या फिर प्रोफेशनल्स की है. ऐसे लोगों का या तो भारत का माहौल सूट नहीं करता है या फिर उन्हें विदेशों में यहाँ से ज्यादा बेहतर माहौल और मौके मिलते हैं. पिछले कुछ सालों में निवेशकों ने भी भारत में साम्प्रदायिक माहौल होने का हवाला देकर अपना बोरिया- बिस्तर समेट लिया है. वो कैसी दूसरे देश चले गए हैं. देश में जो माहौल बनाया गया है, उसके दूरगामी परिणाम ठीक नहीं होंगे. मुसलमानों से नफरत में दुनिया भर में देश की छवि खराब हो रही है.  

