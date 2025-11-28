Advertisement
Arunachal Pradesh: पहले लिया 'भारत माता की जय' बोलवाकर देशभक्ति का टेस्ट, फिर दी मदरसा हटाने की धमकी; वीडियो VIRAL

APIYO Leaders Threats Muslims in AP: अरुणाचल प्रदेश में APIYO नेताओं का मुस्लिम समुदाय को धमकाने वाला बयान पूर्वोत्तर में नफरत की सियासत को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है. इस वीडियो में APIYO के नेता मुस्लिम उलेमा को जबरन धार्मिक स्थल हटाने को कह रहे हैं. वीडियो वायरल होते ही मुस्लिम संगठनों और देश के दूसरे हिस्सों में लोगों की नारजगी बढ़ गई है. वह इसे असम की बीजेपी सरकार से जोड़कर देख रहे हैं.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 28, 2025, 06:49 PM IST

APIYO नेताओं ने दी मुसलमानों को धमकी
Arunachal Pradesh News Today: मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग अब धीरे-धीरे पूर्वोत्तर राज्यों में भी फैलती जा रही है. असम के मुख्यमंत्री असम बिस्वा सरमा पर मुसलमानों के खिलाफ लगातार कथित नफरती बयान देने के आरोप लगते रहे हैं. बीते दिनों असम में मुसलमानों को टार्गेट करते हुए बहुविवाह विधेयक पारित होने के बाद नया सियासी तूफान खड़ा हो गया. वहीं, अब अरुणाचल प्रदेश स्वदेशी युवा संगठन (APIYO) के नेताओं ने मुसलमानों को धमकाने और विवादित बयान देने की वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया है.  

अरुणाचल प्रदेश स्वदेशी युवा संगठन (APIYO) के महासचिव तापोर मेयिंग और अध्यक्ष तारो सोनम लियाक ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को धमकाते हुए कहा कि 'जब भारत माता की जय नहीं बोलते हो तो कैसे भारतीय हो.' तापोर मेयिंग और तारो सोनम लियाक की यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. 

इस वीडियो को एनडीवी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया है. हालांकि, यह वीडियो कब की है, इसकी पुष्टि नहीं की है. वीडियो APIYO के अध्यक्ष तारो सोनम लियाक को कहते हुए सुना जा सकता है हि "हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है, लेकि हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है. यह सबसे बड़ा सवाल है." उन्होंने मौके पर मौजूद उलेमा के सामने दावा किया कि "कुरआन में लिखा है कि काफिर को मारना जिहाद है. लियाक ने विवादास्पद दावा करते हुए कहा कि कुरआन में लिखा है कि काफिरों को मारने से जन्नत मिलती है." मौके पर मौजूद एक मौलाना ने लियाक के दावे को सिरे से खारिज करते हुए सही मायने बताए.

मौलाना का सही जवाब देना APIYO के अध्यक्ष तारो सोनम लियाक को नागवार गुजरी. इसके बाद तारो सोनम लियाक ने उनसे पूछा कि "क्या तुम लोग भारत माता की जय बोलते हो?" लियाक ने मौके पर मौजूद मुसलमानों और उलेमा की एक भी बात नहीं सुनीं. उन्होंने कहा कि तुमलोगों की सोच वही है. अगर तुम भारत मात की जय नहीं बोल सकते हो तो कैसे तुम सच्चे भारतीय हो. 

PIYO के महासचिव तापोर मेयिंग और अध्यक्ष तारो सोनम लियाक ने जबरन मस्जिद को हटाने की धमकी दी. तापोर मेयिंग और तारो सोनम लियाक ने कहा कि यह मस्जिद अवैध है यानी अवैध है. जितनी जल्दी हो सके इसको हटा दो. इसको कल परसो तक बंद करो. तारो सोनम लियाक ने धमकी दी कि अगर मस्जिद बंद नहीं होती है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. तारो सोनम लियाक और उसके साथियों ने कहा कि 'भारत माता की जय नहीं बोलते हो', इसलिए तुम लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं है. इस घटना की कोई कंप्लेंट नहीं होगी. 

APIYO के अध्यक्ष तारो सोनम कहा, "2 दिसंबर तक यहां पर नेशनल गेम चल है, जिसमें देश के कई राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लें रहे हैं." लियाक ने कहा कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, स्टेट की लड़ाई लड़ रहे हैं. इसमें बहुत सारे लोग हमारा विरोध भी करते हैं, लेकिम हमारा स्टैंड क्लियर है. लियाक ने कैमरे के सामने धमकी देते हुए कहा, "इस जगह (मस्जिद) को सरकार ध्वस्त नहीं करेगी तो हम ही इस पर कार्रवाई करेंगे."

