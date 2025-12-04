कौन हैं अरवा हनीन, बनीं ऑक्सफॉर्ड यूनियन की पहली फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट?

Oxford Union News President: ऑक्सफोर्ड यूनियन ने अपने 202 साल के इतिहास में पहली बार फिलिस्तीनी महिला को अपना प्रेसिडेंट चुना है. अरवा हनीन एलराएस को अपोनेंन्ट से 150 ज्यादा वोट मिले.
Oxford Union News President: यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित छात्र संगठनों में शामिल ऑक्सफोर्ड यूनियन ने अपने 202 साल के इतिहास में पहली बार फिलिस्तीनी मूल की छात्रा को अध्यक्ष चुना है. अरवा हनीन एलराएस, जो सेंट एडमंड हॉल कॉलेज में दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति (PPE) की छात्रा हैं, 2026 के ट्रिनिटी टर्म में यूनियन की अध्यक्षता संभालेंगी.
एलराएस ने अपने प्रतिद्वंद्वी लीसा बारकोवा से 150 ज्यादा फर्स्ट-प्रेफ़रेंस वोट हासिल किए. उन्हें कुल 757 वोट मिले, जबकि मतदान में कुल 1528 छात्रों ने हिस्सा लिया, जो पिछले साल की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है.
एलराएस इससे पहले लंदन में हुए pro-Palestinian प्रदर्शनों पर आधारित डॉक्युमेंट्री Heart of a Protest के निर्माण में भी जुड़ी रही हैं. उनके पिता मोहम्मद एलराएस ने लिंक्डइन पर लिखा, "अपनी बेटी पर बहुत गर्व है. जिसने ऑक्सफोर्ड यूनियन की पहली अरब महिला, पहली फिलिस्तीनी और पहली अल्जीरियाई अध्यक्ष के रूप में इतिहास रच दिया."
वहीं, अध्यक्ष चुने जाने के बाद एलराएस ने स्टूडेंट-रन यूनिवर्सिटी न्यूज़ वेबसाइट Oxford Student से कहा, "यूनियन के सदस्यों ने मुझ पर और मेरी टीम पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए मैं बेहद आभारी हूं. मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक साझा विज़न के लिए साथ काम किया. मैं 2026 के ट्रिनिटी टर्म में इस सोसाइटी की सेवा करने की इंतेजार कर रही हूं."
एलराएस का चुनाव अभियान मुख्य रूप से यूनियन की आंतरिक राजनीतिक समस्याओं पर केंद्रित था, जिनके बारे में उनका कहना था कि इस टर्म में ये मुद्दे यूनियन को परिभाषित करने वाली बहसों को भी प्रभावित कर रहे हैं. वह वर्तमान में ऑक्सफोर्ड यूनियन की स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य हैं और छात्रों के संगठन और एडवोकेसी के कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं.