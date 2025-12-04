Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3028618
Zee SalaamIndian Muslim

कौन हैं अरवा हनीन, बनीं ऑक्सफॉर्ड यूनियन की पहली फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट?

Oxford Union News President: ऑक्सफोर्ड यूनियन ने अपने 202 साल के इतिहास में पहली बार फिलिस्तीनी महिला को अपना प्रेसिडेंट चुना है. अरवा हनीन एलराएस को अपोनेंन्ट से 150 ज्यादा वोट मिले.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 04, 2025, 01:47 PM IST

Trending Photos

कौन हैं अरवा हनीन, बनीं ऑक्सफॉर्ड यूनियन की पहली फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट?

Oxford Union News President: यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित छात्र संगठनों में शामिल ऑक्सफोर्ड यूनियन ने अपने 202 साल के इतिहास में पहली बार फिलिस्तीनी मूल की छात्रा को अध्यक्ष चुना है. अरवा हनीन एलराएस, जो सेंट एडमंड हॉल कॉलेज में दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति (PPE) की छात्रा हैं, 2026 के ट्रिनिटी टर्म में यूनियन की अध्यक्षता संभालेंगी.

150 ज्यादा फर्स्ट-प्रेफ़रेंस वोट हासिल

एलराएस ने अपने प्रतिद्वंद्वी लीसा बारकोवा से 150 ज्यादा फर्स्ट-प्रेफ़रेंस वोट हासिल किए. उन्हें कुल 757 वोट मिले, जबकि मतदान में कुल 1528 छात्रों ने हिस्सा लिया, जो पिछले साल की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है.

पिता ने कही ये बात

एलराएस इससे पहले लंदन में हुए pro-Palestinian प्रदर्शनों पर आधारित डॉक्युमेंट्री Heart of a Protest के निर्माण में भी जुड़ी रही हैं. उनके पिता मोहम्मद एलराएस ने लिंक्डइन पर लिखा, "अपनी बेटी पर बहुत गर्व है. जिसने ऑक्सफोर्ड यूनियन की पहली अरब महिला, पहली फिलिस्तीनी और पहली अल्जीरियाई अध्यक्ष के रूप में इतिहास रच दिया."

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोलीं अरवा हनीन?

वहीं, अध्यक्ष चुने जाने के बाद एलराएस ने स्टूडेंट-रन यूनिवर्सिटी न्यूज़ वेबसाइट Oxford Student से कहा, "यूनियन के सदस्यों ने मुझ पर और मेरी टीम पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए मैं बेहद आभारी हूं. मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मतभेदों को पीछे छोड़कर एक साझा विज़न के लिए साथ काम किया. मैं 2026 के ट्रिनिटी टर्म में इस सोसाइटी की सेवा करने की इंतेजार कर रही हूं."

राजनीतिक समस्याओं पर फोकस

एलराएस का चुनाव अभियान मुख्य रूप से यूनियन की आंतरिक राजनीतिक समस्याओं पर केंद्रित था, जिनके बारे में उनका कहना था कि इस टर्म में ये मुद्दे यूनियन को परिभाषित करने वाली बहसों को भी प्रभावित कर रहे हैं. वह वर्तमान में ऑक्सफोर्ड यूनियन की स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य हैं और छात्रों के संगठन और एडवोकेसी के कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं. 

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Arwa HaneenArwa Haneen Newsmuslim news

Trending news

Karnataka News
जामा मस्जिद में उग्र भीड़ ने की जबरन घुसने की कोशिश, हनुमान मंदिर होने का दावा
West Bengal Babri Mosque Controversy
किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद, हुमायूं कबीर को गवर्नर CV आनंद की चेतावनी
Arwa Haneen
कौन हैं अरवा हनीन, बनीं ऑक्सफॉर्ड यूनियन की पहली फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट?
Maulana Isaq Gora
मुसलमान बच्चों की तरबियत में कर रहे भारी गलती, मौलाना इसहाक का बड़ा बयान
Hirakund Express Train Terror Alert
ट्रेन में हुआ झगड़ा, रमेश ने मुस्लिम यात्रियों को आतंकी बताकर कराई तलाशी
Assam
Assam: इमाम की सूझबूझ से बची 7 लोगों की जान, लाउडस्पीकर से किया लोगों को इकट्ठा
madhya pradesh news
वर्षों तक पढ़ा कलमा और नमाज,अब इस्लाम कबूल करेगी आशा प्रजापति,कलेक्टर से मांगी इजाजत
Mahamood Madani
Mahmood Madani के खिलाफ भारी विरोध, करणी सेना बोली, भुगतने होंगे गंभीर नताइज
Rampur Waqf Property
रामपुर के वक्फ प्रोपर्टीज पर सरकार कर सकती है कब्जा, मुस्लिम समाज की बढ़ी मुश्किलें
bangladesh
UP News:योगी के आदेश, संदिग्धों की लिस्ट हो तैयार; बांग्लादेशियों पर एक्शन की तैयारी