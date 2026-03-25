West Bengal Election: ...तो ओवैसी ही हैं हुमायूं कबीर के गुरु; चेले ने बड़े राज़ से उठा दिया पर्दा!

AIMIM AJUP Alliance in West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन ने सियासी पारा हाई कर दिया है. बुधवार को एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM और AJUP ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, और दोनों ने सीट शेयरिंग को लेकर भी अपनी नीति को साझा किया.
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West Bengal Assembly Election 2026: देश के चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के बीच सबकी नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं. पश्चिम बंगाल में दो नए दलों के गठजोड़ ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. चुनावी रस्साकशी के बीच असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर ने हाथ मिलाकर, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) नई सियासी दिशा देने का ऐलान किया है. दोनों नेताओं की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राज्य में सियासी पारा हाई कर दिया.
सलाम टीवी से खास बातचीत में हुमायूं कबीर ने बताया कि उन्होंने और असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 192 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी करीब 10 सीटों पर मैदान में उतरेगी. हालांकि, AIMIM यहां पर 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कबीर ने सलाह दी कि उन सीटों पर ध्यान दिया जाए जहां जीत की संभावना ज्यादा हो.
"ओवैसी के कहने कबीर ने बनाई पार्टी"
हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि उनकी और ओवैसी की बातचीत काफी समय से चल रही थी. AJUP प्रमुख ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर ही उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया. उन्होंने साफ किया कि यह गठबंधन सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी साथ मिलकर काम किया जाएगा. इस दौरान हुमायूं कबीर ने धार्मिक अधिकारों पर भी खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अगर दूसरों को मंदिर बनाने का हक है, तो उन्हें मस्जिद बनाने का अधिकार क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि यह उनका अधिकार है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए.
"TMC ने नहीं दे रही मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व"
मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के सवाल पर हुमायूं कबीर ने कहा कि उनका मकसद सिर्फ यह दिखाना है कि वे संविधान में यकीन रखते हैं. हुमांयू कबीर ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 100 सीटों पर ही मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं. इस मौके पर हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में मुसलमानों की आबादी करीब 32 फीसदी है, लेकिन उन्हें आबादी के मुताबिक टिकटों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है.
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वहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय के लिए आजात और मजबूत सियासी नेतृत्व तैयार करना है. उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में मुस्लिम नेतृत्व कमजोर है, वहां सामाजिक, आर्थिक और विकास के स्तर भी पीछे हैं. ओवैसी ने यह भी बताया कि सीटों के बंटवारे पर सिर्फ 2-3 सीटों पर चर्चा बाकी है, जो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. उन्होंने ऐलान किया कि वह 1 अप्रैल को हुमायूं कबीर के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे.
हुमायूं कबीर ने जानकारी दी कि दोनों नेता मिलकर पूरे बंगाल में करीब 20 रैलियां करेंगे. इन रैलियों की शुरुआत 1 अप्रैल को बहरामपुर से होगी और यह मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम, उत्तर दिनाजपुर, आसनसोल और कोलकाता जैसे इलाकों में आयोजित की जाएंगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि यह गठबंधन सिर्फ 2026 के विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में भी जारी रहेगा. कबीर ने कहा, "जब तक मैं सियात में हूं, यह साझेदारी आगे भी जारी रहेगी."
पश्चिम बंगाल विधानसभा शेड्यूल
बता दें, इस बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे. पहला चरण 23 अप्रैल 2026 को होगा, जबकि दूसरा चरण 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा. मतों की गिनती 4 मई को होगी. पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए 30 मार्च को अधिसूचना जारी होगी. नामांकन की आखिरी तारीख 6 अप्रैल है, जबकि 7 अप्रैल को नामांकन की जांच होगी और 9 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.
कितने वोटर हैं पश्चिम बंगाल में?
दूसरे चरण के लिए 2 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी. नामांकन की आखिरी तारीख 9 अप्रैल होगी, 10 अप्रैल को जांच होगी और 13 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर मतदान होगा. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में कुल 6 करोड़ 45 लाख 61 हजार 152 मतदाता हैं. इनमें 6 करोड़ 44 लाख 52 हजार 609 सामान्य मतदाता और 1 लाख 8 हजार 543 सर्विस वोटर शामिल हैं. राज्य में 18 से 19 साल के 5 लाख 23 हजार 229 युवा मतदाता भी हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे.
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