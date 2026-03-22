ओवैसी का बंगाल फतह का प्लान तैयार, AIMIM-AJUP ने बिगाड़ा इन दलों का समीकरण

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गहमागहमी उफान पर है. प्रदेश की 294 सीटों पर सियासी पार्टियां जीत का स्वाद चखने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही हैं. एक तरफ तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) की अगुवाई वाली ममता बनर्जी सरकार सत्ता में बने रहने के लिए ऐड़ी चोट का जोर लगा रही है, जबकि केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई एनडीए पश्चिम बंगाल में सियासी पैठ बनाने में जुटी है.

बांग्ला सियासत में एक नये गठबंधन ने BJP और TMC की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इतवार (22 मार्च) को हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) भी पश्चिम बंगाल में अपनी किस्मत आजमाएगी और उनकी सहयोगी हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) होगी.

AIMIM-AJUP मिलकर ठोकेंगे ताल

हैदराबाद में एएनआई से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि वह 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां इस गठबंधन को लेकर विस्तृत जानकारी दी जाएगी. वहीं, आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक और पूर्व TMC नेता हुमायूं कबीर ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव में 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी. उन्होंने बताया कि पहले 15 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी थी, और अब तीन और नाम जोड़े गए हैं.

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AJUP के कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट के मुताबिक, हुमायूं कबीर खुद रानीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. इसके अलावा एक अन्य कारोबारी, जिनका नाम भी हुमायूं कबीर है, वह भगवांगोला विधानसभा सीट से ताल ठोकेंग. वहीं, मनीषा पाठक पांडे को 64-मुर्शिदाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. इस तरह AJUP के जरिये अब तक कुल 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा चुकी है. कबीर ने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी और सहयोगी मिलकर 182 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिनमें AIMIM करीब 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी.

बंगाल चुनाव शेड्यूल

बता दें, इस बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे. पहला चरण 23 अप्रैल 2026 को होगा, जबकि दूसरा चरण 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा. मतों की गिनती 4 मई को होगी. पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए 30 मार्च को अधिसूचना जारी होगी. नामांकन की आखिरी तारीख 6 अप्रैल है, जबकि 7 अप्रैल को नामांकन की जांच होगी और 9 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे.

बंगाल में लगभघ 6.50 करोड़ मतदाता करेंगे सियासी दलों का फैसला

दूसरे चरण के लिए 2 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी. नामांकन की आखिरी तारीख 9 अप्रैल होगी, 10 अप्रैल को जांच होगी और 13 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर मतदान होगा. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में कुल 6 करोड़ 45 लाख 61 हजार 152 मतदाता हैं. इनमें 6 करोड़ 44 लाख 52 हजार 609 सामान्य मतदाता और 1 लाख 8 हजार 543 सर्विस वोटर शामिल हैं. राज्य में 18 से 19 साल के 5 लाख 23 हजार 229 युवा मतदाता भी हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे.

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