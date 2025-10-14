Advertisement
Asaduddin Owaisi का BJP पर जोरदार निशाना, सीमांचल में मुस्लिम विदेशी नागरिकों का डेटा किया पेश

Asaduddin Owaisi: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सीमांचल में केवल चार मुसलमान ऐसे निकले हैं जिन पर विदेशी होने का शक है. उधर बीजेपी मुस्लिम घुसपैठ का इल्जाम लगाए जा रही है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 14, 2025, 08:45 AM IST

Asaduddin Owaisi: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा है और कहा है कि सीमांचलल में केवल चार ऐसे मुसलमान निकले हैं जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी  सीमांचलल के ग़ैय्यूर अवाम को बार-बार घुसपैठिया कहती थी. लेकिन, अब आंकड़ों ने सब कुछ साफ कर दिया है.

क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,"सीमांचलल ज़िंदाबाद!  खोदा पहाड़ और निकला क्या? सीमांचलल के ग़ैय्यूर अवाम को बार-बार भाजपाई 'घुसपैठिया' वग़ैरह कहते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक़ सिर्फ़ चार ऐसे मुसलमान मिले जिनकी नागरिकता साबित नहीं हो पाई."

अमित शाह पर साधा निशाना

इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते थे कि मुसलमानों की आबादी घुसपैठ की वजह से बढ़ी है, अब किसी गणित के टीचर से उन्हें ये आंकड़े समझने पड़ेंगे. NRC और SIR जैसी प्रक्रियाएं ग़रीबों को पीसती हैं, लेकिन तथाकथित घुसपैठ को साबित करने में नाकाम हो जाती हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 1 अक्टूबर 2025 तक कुल 2.24 लाख आपत्तियां दर्ज की गई थीं. जिनमें से 1,087 शिकायत ही विदेशी होने के नाम पर दर्ज हुईं. चुनाव आयोग ने इनमें से 390 आपत्तियों को सही माना था और उनमें से केवल 78 मुसलमान पाए गए थे.

पूरे सीमांचल में 12 लोग ऐसे थे जो विदेशी पाए गए. इन 12 लोगों में से 6 लोग हिंदू थे और 6 लोग मुसलमान. इन 6 मुसलमानों में से 2 की मौत हो गई थी और चार अभी जिंदा हैं.

संजय सिंह ने भी उठाया था सवाल

इससे पहले संजय सिंह ने भी यही सवाल उठाया था. उन्होंने पूरे बिहार का हवाला देते हुए कहा था कि विदेशी नागरिकों में से केवल 78 लोग मुसलमान निकले. उन्होंने अमित शाह के दावे को बोगस करार देते हुए कहा कि बीजेपी ने धार्मिक नफरत फैलाने के लिए झूठ का प्रचार किया.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

